Коммунистом Красина сделала власть, и это неоспоримый факт

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16 ноября 2021, 14:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

«От всех партийцев, кого я знал, он резко отличался, и разумеется, не только внешним лоском и спокойностью точностью речи, но ещё и чем-то, чего я не умею определить», - вот как отзывался Максим Горький о товарище Леониде Борисовиче Красине, главе всей советской внешней торговли. Примечательно ещё и то, что Красин стал коммунистом и идеологом революции далеко не по своей воле. Его вынудила на это дело прежняя монархическая власть. Недаром ведь говорят, что тираны сами создают себе проблемы. В ХХ веке монархический строй уже никого не устраивал. Люди требовали перемен и преобразований, а все предрассудки прошлого они предпочитали предать забвению. Красин был как раз одним из тех, кто жаждал перемен. Но поначалу он даже и в мыслях не допускал вооружённого сопротивления власти.

Если углубиться в историю, то стоит заметить, что Леонид Борисович был не простым рабочим и не крестьянином, а сыном вполне успешного человека в стране, крупного сибирского чиновника, опоры самодержавия и тогдашнего госстроя. Красин приехал учиться в столицу империи, но судьба распорядилась иначе, и довела его до участия в революционных кружках. Но почему же всё случилось? Министр торговли вспоминал, что в молодые годы он не был никаким радикалом. В 1887 году он поступил в Петербургский технологический институт, и первые два года посвящал свою жизнь наукам. Однако участие в сибирском землячестве, а также в кружке самообразования для изучения «Политической экономии» Милля, а затем и прочтение трудов Маркса полностью переменили жизнь юного студента.

Красин был обычным участником кружков, но никак не пропагандистом. Активным деятелем коммунистического строя он стал несколько позднее. До того момента он являлся обычным исследователем и пытался побольше узнать о тёмной стороне монархического строя. Посещение кружков и вольнодумство Красина сразу же привлекли внимание царской полиции. Его исключили из института и поставили на учёт в органах. В 1892 году Леонида Борисовича арестовали за участие в кружке, к которому он уже не имел никакого отношения. Далее была служба в армии вольноопределяющимся и очередной арест в 1895 году, опять же за участие в кружках, которые уже давно были не актуальны. Вскоре его захотели выслать на 3 года в Вологодскую губернию, но потом наказание заменили отправкой в Иркутск, где жила его семья.

После армейской службы Красин устроился на строительство Харьково-Балашовской железной дороги, и то не без труда. Там он столкнулся с наглым взяточничеством со стороны местного начальника. Руководитель участка за мзду специально выбрал место для станции Калач, и так, что она оказалась как можно ближе к владениям местного хлеботорговца, и тот мог резко сократить расходы на перевалку и транспортировку зерна. Красин пытался бороться со взяточником и, что называется, хотел раскусить его. Но спор, как это уже можно было предположить, закончился поражением для «правдоруба». Во время дальнейших ссылок и гонений Красин много трудился и даже сумел перевести на русский книгу Шульце-Геверница «Крупное производство».

В 1897 году власти разрешили будущему министру вернуться в европейскую часть России и продолжил своё обучение. Но учился Красин не совсем обычным способом. Он появлялся в основном только на экзаменах и во время сессий. Как утверждал сам Леонид Борисович, «В действительно всё своё время я проводил на различных железнодорожных работах». Придирки жандармов, между тем, не прекращались вовсе. Полицейские постоянно преследовали Красина, не давая никакого покоя. Диплом он получил в итоге спустя 14 лет после начала учёбы, в 1901 году. К тому времени он уже стал опытным и ценным работником, а также непримиримым врагом государственного строя. Можно сказать, что власть сама сделала себе такого противника.

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