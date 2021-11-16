16 ноября 1812 года: «Чудесное спасение» Наполеона на Березине во время отступления из России

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16 ноября 2021, 08:16 Сергей Нечаев,

Принято считать, что адмирал П.В.Чичагов со своей армией должен был отрезать Наполеону пути отступления в районе Березины. При этом в армии Чичагова было лишь около 30000 человек. Одновременно с этим планировалось ударить по остаткам армии Наполеона с севера войсками П.Х.Витгенштейна (около 40000 человек), ранее прикрывавшими направление на Петербург, а с востока - главной армией под командованием М.И.Кутузова (50000 человек).

Нетрудно подсчитать, что под общим командованием Кутузова находилось примерно 120000 человек. Наполеон же имел лишь 40000 боеспособных солдат и офицеров, а также примерно 35000-40000 тысяч практически безоружных отставших и больных.

К сожалению, даже имея такое огромное превосходство в силе, Михаил Илларионович не имел никакого желания вступать в открытый бой с Наполеоном.

Адмирал Чичагов вступил в Минск, захватив большие запасы продовольствия, приготовленного для армии Наполеона. Потом он взял Борисов и, по сути, полностью занял линию Березины.

Казалось бы, все - мышеловка захлопнулась!

Однако в Борисове Чичагов так и не дождался ни Кутузова, ни Витгенштейна. Витгенштейн стоял по приказу Кутузова. Кутузов тоже стоял. По этой причине Наполеон 15 (27) ноября 1812 года смог осуществить обманный маневр: он устроил ложные переправы в одном месте, а сам начал переправляться в другом. У оказавшегося в меньшинстве Чичагова не было сил ни остановить Наполеона на всех пунктах по течению Березины, ни противостоять ему в каком-то одном месте.

А 17 (29) ноября 1812 года, когда Наполеон и его лучшие части переправились на спасительный другой берег, французские саперы сожгли мосты. И лишь после этого к месту переправы запоздало прибыли части Витгенштейна, а авангард Кутузова подошел к Борисову. Позднее он, конечно же, обвинил во всем П.В.Чичагова.

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