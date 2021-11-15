Как распадался Советский Союз 30 лет назад

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15 ноября 2021, 17:59

Три десятилетия назад прошло первое заседание российского правительства, которое впоследствии войдёт в историю как гайдаровское, хотя сам Егор Гайдар не был даже первым вице-премьером. От политиков требовались усилия по предотвращению дальнейшего развала государства на отдельные территории.



В план необходимых мероприятий, по задумке членов правительства, входило введение жёсткой кредитно-денежной политики, приватизация, отмена ограничений на заработки. Практически никакие задачи чиновникам в рамках доживающего СССР выполнить не удалось.



Костяк команды Гайдара составили молодые экономисты, которые были знакомы с рыночными реформами, проведёнными ранее на территории некоторых государства Восточной Европы. Это были Сергей Глазьев, Константин Кагаловский, Андрей Нечаев, Анатолий Чубайс, Александр Шохин и многие другие. Молодые специалисты в дальнейшем войдут в состав нового правительства. В ноябре деятельность Коммунистической партии Советского Союза была запрещена. Руководящие структуры партии разрушены, что создало условия для неограниченной власти нового правительства.



Впервые за много лет был отменён парад на Красной площади, посвящённый Октябрьской революции. С 1 декабря союзные органы исполнительной власти были ликвидированы. На смену СССР пришли Россия и СНГ.





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