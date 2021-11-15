Память: битва за Москву (только один эпизод)

Аргументы Недели → История 13+

15 ноября 2021, 15:05 Вадим Кулинченко,

Всё дальше в историю уходят жестокие сражения 1941-1945 годов. И сегодня уже затруднительно сказать, какой из периодов той войны был самым трудным. Несомненно, битва за Москву осенью – зимой 1941-1942 годов стоит в ряду, как модно говорить сегодня, «знаковых». Она была особой по напряжённости с обеих сторон. И какие бы ссылки не были на морозы, дороги и другие природно-климатические условия, они были одинаковы для всех, несомненно, одно – победил моральный дух людей. Дух воинов Советской Армии во много раз превосходил дух захватчиков. Поэтому мы выстояли и победили.

Капитан 1 ранга в отставке Шкутник Виктором Афанасьевичем

Всё меньше становится участников тех героических событий, кто непосредственно с винтовкой наперевес ходил в штыковые атаки, бросал гранаты и закрывал пулемётные амбразуры. Их сегодня остались единицы, но «борзые СМИ» и чиновники не всегда дают им слово. Ведь эти люди самые стойкие в борьбе за справедливость. Это не тыловые Ура – патриоты, которые-то и фашиста не видели в глаза.

С одним из них, который прошёл всю войну на «передке», с человеком удивительной военной судьбы, капитаном 1 ранга в отставке Шкутник Виктором Афанасьевичем я знаком давно. Много интересных военных историй я слышал от него, а вот этой удивился. Когда мы с друзьями зашли поздравить его с Днём Военно–Морского флота, он лежал

дома после инсульта(сегодня его уже нет в живых), им была сказана такая фраза: «Вадим, мне сообщили, что на памятнике морякам в Белом Расте есть моя фамилия». Я заинтересовался, но не стал его тогда тормошить своими расспросами.

Изучив литературу о моряках, защитниках Москвы, а из морских частей в обороне столицы принимали участие 62, 64, 71,74, 75, 84 и 154-я морские стрелковые бригады, общей численностью около 40 тысяч моряков. Два морских подразделения 84-я бригада морской пехоты и 1-й Московский отряд моряков участвовали в знаменитом Ноябрьском параде 1941 года в Москве, откуда отправились прямо на фронт.

К сожалению, литературы об участии моряков в сражении под Москвой мало, и та, в основном обзорного характера. Даже в такой книге, как «Морская пехота в боях за Родину»(1982) Хафиза Камалова Московскому сражению отведено всего 11 страниц всем подразделениям. Более детально о действиях 64-й бригады морской пехоты написал в своих мемуарах «Служим Отчизне» (1975) Герой Советского Союза генерал-полковник Иван Чистяков, командовавший бригадой в ответственный момент обороны и последующего наступления на Белый Раст, и далее. В этой бригаде и сражался мой товарищ Виктор Шкутник.

Иван Михайлович Чистяков в звании армейского полковника командовал 64-й бригадой морской пехоты всего месяц с 5 декабря 1941 года по 3 января 1942 года. Но какой это был месяц! Об этом он рассказал в главе мемуаров «Пехотинцы в чёрных шинелях». Уже позже в 70-х годах прошлого столетия, он вспоминал: «Я не помню случая, чтобы воины 64-й бригады дрогнули при виде контратаки танков или подняли панику при виде превосходящих сил немцев… Этот дружный, хорошо сплочённый боевой коллектив я всю войну ставил в пример своим подчинённым, и сейчас много лет спустя, я с большой теплотой вспоминаю о 64-й морской стрелковой бригаде». О героических делах бригады свидетельствуют и такие военачальники как маршал М.Е. Кутаков и генерал армии Д.Д. Лелюшенко.

Бригада в составе 4480 человек была сформирована в Уральском военном округе из моряков Тихоокеанского флота и прибыла под Москву в октябре 1941 года. Сдерживая натиск фашистов с Северо – Западного направления, к декабрю закрепилась в районе станций Трудовая – Катуар, успешно обороняя Дмитровское шоссе. Виктор Шкутник получил своё первое ранение в октябре, но когда в ноябре госпиталь посетили командиры с призывом: «Кто может, помогите! Не хватает командиров взводов». И лейтенант Шкутник, хотя палочку было рановато бросать, вызвался опять в бригаду морской пехоты, сражающуюся под Белым Растом.

Это сейчас пишут, что начавшееся наступление под Москвой в начале декабря 1941 года отбросило немцев на десятки километров от Москвы. На самом деле, сражались за каждый метр, некоторые населённые пункты переходили из рук в руки по нескольку раз. Примером тому штурм укреплённого пункта немцев Белый Раст.

3 декабря 1941 г. полковник И. Чистяков получил приказ во взаимодействии с 24-й танковой бригадой уничтожить противника в селе Белый Раст, и овладеть сёлами Никольское и Зарамушки.

Белый Раст расположен между Рогачевским и Дмитровским шоссе. По Рогачёвскому шоссе немцы подвозили боеприпасы и продовольствие в Красную Поляну, откуда обстреливали Москву из дальнобойной артиллерии, а из Белого Раста противник обстреливал Савёловскую железную дорогу, канал и Дмитровское шоссе. В Белом Расте гитлеровцы создали сильный опорный пункт, который обороняло более полка пехоты, танки, артиллерия, миномёты.

Для выполнения задачи нескольким ротам моряков пришлось стать на лыжи. За ночь, преодолев 15 км по лесу, они начали наступление на Белый Раст. Однако силы были неравными. Фашисты бросились в контратаку, и моряки были вынуждены отступить до подхода основных сил. Гитлеровцы во что бы то ни стало, хотели удержать этот укреплённый пункт.

Более двух суток во взаимодействии с танкистами 24-й танковой бригады моряки яростно дрались за каждый дом, за каждый подвал.

В это время лейтенант Шкутник, раненый во второй раз, лежал с другими ранеными в одном из домов, когда туда ворвались немцы. Вот что он рассказал: «Раненые оказали ожесточённое сопротивление, но силы были неравные. Оставшихся в живых раненых вытащили на улицу и поставили у ямы для расстрела. Мороз был за 25 градусов. Ночь. Немцы не успели начать расстрел, моряки вновь пошли в атаку. Началась свалка. Многие раненые упали в яму, в том числе и я. Когда немцев отогнали, женщины вытащили нас из ямы. Я попал в госпиталь, а оттуда во флотский экипаж, расположенный в Лихоборах, а оттуда мой путь лежал на Северный флот.

Я после войны бывал в тех краях, стоял и у обелиска, но там тогда не было никаких имён. Видимо, уже в наше время поисковики стали восстанавливать имена, погибших в том бою…»

Только 8 декабря опорный пункт гитлеровцев Белый Раст был разгромлен. Освобождение опорного пункта фашистов дало возможность соседним частям овладеть Красной Поляной и продолжить успешное продвижение вперёд на Запад…

Ликвидировав вражеский узел обороны, 64-я бригада в составе группировки с танковой бригадой и 331-й стрелковой дивизией начала свой путь на Запад. За 13 суток непрерывных боёв 64-я бригада достигла Волоколамска, пройдя свыше 130 км и освободив 54 населённых пункта. Наиболее тяжёлые бои бригаде пришлось вести на рубеже реки Лама. Кровопролитный бой за село Ивановское длился трое суток.

Белый Раст занимает заметное место в истории битвы за Москву, здесь были разбиты «нибелунги», так именовали себя фашистские части, удерживающие село. А в истории 64-й бригады морской пехоты это начало её славного боевого пути.

За отвагу и героизм, за высокое воинское мастерство 64-я Отдельная морская стрелковая бригада была награждена Орденом Красного Знамени, стала гвардейской. В представлении о награждении начальник штаба 20-й армии генерал Сандалов писал: «… Быстрым захватом Белого Раста бригада дала возможность другим частям армии, атакующим Красную Поляну, освободить её от фашистов и продвинуться вперёд…. При взятии Волоколамска бригада первой ворвалась в город…»

В славных делах бригады есть небольшая доля и моего товарища лейтенанта Шкутник, ныне капитана 1 ранга в отставке, заслуженного ветерана Великой Победы. (Умер в 2009 году).



И недаром уже в годы войны в память морских пехотинцев, геройски погибших в боях с фашистскими захватчиками у Белого Раста, в центре села уже в годы войны был установлен обелиск. У его основания якорь, перевитый цепью (потом его подняли наверх), и бескозырка матроса Тихоокеанского флота с лентами, развивающимися на подмосковных ветрах…

Впоследствии, благодаря жителям этих мест, создали вокруг этого обелиска памятник, а поисковики разыскали имена моряков, погибших в том бою. Рассказ Виктора Афанасьевича и сподвиг меня коротко рассказать об 64-й бригаде морской пехоты, не посрамившей славы нашего Военно-морского Флота.







Фрагменты мемориала в память о моряках 64-й Отдельной морской бригады, погибших при освобождении Белого Раста в декабре 1941 года. (Декабрь 2008 год)

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