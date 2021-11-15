Московская битва стала началом краха Гитлеровской армии

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15 ноября 2021, 14:51 Вадим Кулинченко,

Сколько уже написано за 80 лет о Московском сражении, казалось всё разобрано по крупицам в этой значимой странице Великой Отечественной войны, но остаются ещё знаки препинания, которые заставляют задумываться пытливые умы.

Война началась внезапно нападением фашистской Германии 22 июня 1941 года, основной удар был нацелен на Москву. И он удался бы, если на пути фашистов к Москве не стали Ельня и другие места, где были одержаны малые, но значимые для будущего, наши победы.

Тяжела дорога отступления, горек этот путь. Опустив голову, идёт солдат, безжизненно повисли набрякшие руки, хмур, как осеннее небо, взгляд. Отряд идёт на восток. Полк, дивизия – всё кануло в вечность. Остались сотни бойцов, усталых, угрюмых, голодных, грязных, но у них осталось одно сильное оружие, которое не отобрать,- вера.

Враг движется по хорошим дорогам, по шоссе к Москве. Горстка красноармейцев тащится через лес, не смея выйти на большак: сомнут, втопчут в жидкую грязь, уничтожат. Но разрозненные отряды, горстки бойцов выйдут из окружения, объединятся в новые полки и дивизии, и станут на защиту Москвы.

Это был 1941 год со всеми драматическими и трагическими подробностями, с горечью отступления, с небольшими радостями побед. Всё это было.

«Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Тогда не всё было видно. Любая наша частная победа воспринималась как большая надежда: вот сейчас наконец начнётся контрнаступление, серый и злой вал гитлеровцев покатится от ворот России назад, вздохнут радостно люди, а затем кончится и война. Ведь люди и думать не могли, что всё это продлится несколько тяжелейших лет. Любая частная победа вселяла надежду, а поражение несло горечь…

Самоуверенность гитлеровского командования поражала мир, но только не русских. Начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии Гальдер записал тогда в своём дневнике уже 3 июля 1941 г.: «… Не будет преувеличением, если я скажу, что кампания против России была выиграна в течение 14 дней». Гитлер в те же дни, на одном совещании в группе армий «Север», заявил: «Я всё время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически войну он уже проиграл». Практически это были предположения, а не утверждения. Надо было знать русских, а не быть самонадеянными…

Попытка овладеть Москвой с ходу провалилась. Советские войска на два с половиной месяца задержали самонадеянных гитлеровцев, нанесли им значительные потери, заслонили Москву, выиграли время для организации обороны на пути к нашей столице. Вот что такое «большое видится на расстоянии». Под Смоленском, как и на других участках большого фронта Великой Отечественной войны, в первые дни выпадали пусть небольшие, но победы, составившие через месяцы и годы предмостовые укрепления грядущих побед.

Тогда, если можно так сказать, физически не очень ощущали, что именно происходило на смоленской земле, и какое значение имела битва, кипевшая на берегах Днепра, только начинающего здесь своё державное течение. Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, вспоминая те дни, писал: «На смоленской земле всё возраставшее сопротивление советских войск, их героическая борьба опрокинули расчёты немецкого генерального штаба на безостановочное движение к советской столице. В Смоленском сражении гитлеровский план «молниеносной» войны дал серьёзную трещину…»

Сегодня становятся понятными слова, сказанные генерал-лейтенантом М.Ф. Лукиным, назначенным к концу Смоленского сражения командующим 19-й армией, принявшей активное участие в битве за Москву: «У нас как-то принято считать: раз мы уступили поле боя противнику, значит сражение считается проигранным. С таким утверждением нельзя согласиться». Да, с таким утверждением нельзя не согласиться.

Если Смоленское сражение явилось трещиной в планах гитлеровцев, то Московская битва явилась началом краха всех их планов.

Гитлер так и не увидел Москвы. Отдельные немцы участники того сражения, дожившие до наших дней, говорили – Мы видели Москву в ноябре 1941 года. Но как видели? - Я был командиром разведывательного танка,- говорит один из них,- и с его брони в бинокль видел Москву. Мне посчастливилось выжить в той мясорубке…

Вот и всё. «Видели с брони танка». А потом был декабрь 1941 года, первая страница будущей Победы в Великой Отечественной войне.

Парад гитлеровцев в Москве не состоялся. Состоялся их разгром под Москвой. Жившие в то время, ещё помнят те дни в снегах и метелях. Помнят тысячи гитлеровцев, вмёрзших в дорожные колеи, запорошенные русским снегом. Помнят трясущихся, обмотанных чем попало немецких военнопленных, заискивающе улыбающихся, дрожавших от холода и страха. Они дошли до Москвы, но в Москву не вошли!

Таков итог тех дней конца 1941 года.

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