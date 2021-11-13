Король Вортигерн до сих пор остаётся загадкой в истории Британии

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13 ноября 2021, 21:56 Александр Крохмаль, Журналист

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Вортигерн считается одним из первых королей британских княжеств, превратившихся в независимые государства после ухода римлян. Известно, что в 410 году, благодаря решению императора Запада Гонория, доминион Рима над островом был полностью аннулирован. Всему виной – были бесконечные вторжения варваров на территорию империи. Держать легионы в Британии было попросту невозможно, так как они требовались в родных землях римлян. Вортигерн был как раз тем, кто возглавил одно из королевств в области Корнуолла (Думнония?), образовавшихся уже после ликвидации римской провинции Британия. Но был ли он на самом деле, или же представлял собой собирательный образ – доподлинно неизвестно.

Из летописей можно отметить, что Вортигерн являлся тем, кто ненавидел пиктов и скоттов, которые, между прочим, сразу же нахлынули в британские земли, как только узнали, что их извечных врагов больше нет. После ухода римлян, вторжения с областей Шотландии стали практически регулярными. А здесь ещё пожаловали и саксы с англами, которые стремились создать собственные государства на плодородных землях острова. Вортигерну пришлось действовать очень осторожно. Считается, что королю удалось объединить несколько крупных территорий Британии под одним знаменем. Его армия могла состоять, как из бриттов, так и из римских поселенцев, решивших остаться на острове. Но всё же сил для противостояния пиктским ордам не хватало. Тогда Вортигерн решил заключить договор с саксами и призвал их к себе. Германцы откликнулись на зов и вскоре поселились на территории будущего графства Кент.

Поначалу саксы действительно удачно отражали набеги пиктов и скоттов, и тем самым помогали Вортигерну удерживать власть. Но потом, ближе к середине 5-го века, всё изменилось к худшему. Никто не знает, что стало причиной неуплаты бриттского короля по отношению к своим новым союзникам. Но конфликт произошёл всё же из-за золота. Саксы были недовольны тем, что Вортигерн не даёт им надлежащей оплаты за кровавые войны с пиктами. Потому германцы решили восстать против власти короля и указать ему на собственную алчность. Они пригласили к себе на пир всю дружину Вортигерна, которую перебили прямо во время трапезы. Король саксов Хенгист приказал оставить в живых лишь своего собрата – бриттского повелителя. Это событие в истории Британии получили особое название – Ночь длинных ножей.

Саксы решили действовать внезапно, тут же напав на многие области независимых британских княжеств. Они быстро овладели всем Кентом, затем напали на Восточную Англию и разорили центральные области острова. Вортигерн понял, что столкнулся с новой угрозой, куда более серьёзной, чем пикты и их ирландские союзники. Бриттскому королю удалось чудом уцелеть. Позднее он возглавил борьбу против своих бывших друзей. Он всё же сумел нанести саксам несколько поражений, но полностью изгнать их за море не получилось. Считается, что Вортигерн умер примерно в 450-х годах. Когда именно это произошло – неизвестно, зато известно, что именно тогда началась массовая миграция саксов, англов и ютов в Британию. Позднее это стало концом для многих независимых британских королевств.

Сведения о Вортигерне очень часто расходятся, и соответственно, считать его достоверным историческим персонажем неразумно. К тому же, имя короля означало в переводе с древнеанглийского, как «Верховный правитель». На валлийском же он именовался, как Гартейрн. Было ли действительно у короля Корнуолла такое имя, или же оно являлось его титулом, так же считается тайной. Некоторые относят Вортигерна к Артуровской династии, и полагают, что его преемником стал Амвросий Аврелиан, гипотетический дядя Артура Пендрагона. Но подробности по этому поводу опять же отсутствуют.

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