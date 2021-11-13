В 410 году вестготский король Аларих взял Рим, но священников и храмы он не тронул

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13 ноября 2021, 21:31 Александр Крохмаль, Журналист

Великое переселение Народов – явление страшное и жуткое в истории человечества. Именно тогда великая Римская империя оказалась под ударом буквально со всех сторон. С севера её разоряли саксы и юты, с южных земель вторгались пустынные кочевники, с востока же – нагрянули орды готов, затем разделившихся на вестготов и остготов. Но самое худшее было ещё впереди. К границам Рима стремительно приближались гунны. Однако за 40 лет до разгрома Аттилы в Галлии, Вечный город уже оказывался под тяжёлым ударом. В 410 году от нашей эры его захватил Аларих, король вестготов. Самое интересное было то, что он подверг город почти полному разграблению, но при этом не тронул ни церкви, ни священников.

В ту пору христианство уже было распространено достаточно широко. К Христу обращались не только римляне, но и варварские племена, включая конечно же жителей Востока. Известно, что Аларих был христианином, а именно – арианином (учение утверждало изначальную сотворённость Бога-Сына, а позднее отрицающее триединство Бога). Король по праву считается одним из первых германских монархов в истории, кто принял христианство на официальном уровне и сделал эту религию главной среди своих подданных. Можно сказать, что он первый европейский король, целиком и полностью отдавший себя новой вере. Историк Исидор Севильский рассказывает о некоторых деталях разграбления Вечного Города. По его словам, Аларих не стал уничтожать население столицы империи, и также не тронул ни одного христианина. Исидор также подтверждал уважение короля вестготов к святилищу Апостола Петра, будущему «Патримонум Санктум Петрум».

«Дикость готов была достаточно сдержанной», - расписывает историк, «Те, кто находился вне церквей, но просто взывал к имени Христа и святых, получал от врагов пощаду». Более того, когда некоторые воины стали грабить церкви, Аларих приказывал им отнести все сокровища обратно на место. Он также приказал вернуть все ценности в храм Апостола Петра, заявив, что «воюет не с Богом, а с римлянами». В целом, готы вынесли в основном продовольствие и некоторые ценности, которые не имели отношение к храмам и церквям. Некоторые данные даже заявляют, что германцы не трогали практически никого из римлян, и просто обогащались сокровищами алчных сенаторов. Но правду мы, пожалуй, никогда уже толком не узнаем.

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