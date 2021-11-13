Постум – первый император Галлии, из германского рода батавов

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13 ноября 2021, 07:24 Александр Крохмаль, Журналист

Период Имперского Кризиса – один из самых тяжёлых в истории Римской империи. Он произошёл уже во второй половине 3-го века, и фактически стал предвестником грядущего конца великой цивилизации. В то время в эпоху императора Галлиена Римская империя разделилась на три части – собственно Римскую империю со столицей в Риме, Галльскую со столицей в Трире и Пальмирскую со столицей в Пальмире. Галльская империя была вполне удачным проектом галло-римской аристократии. Напомним, что сами галлы были ассимилированы римлянами ещё в 1-м веке нашей эры, но они долгое время не забывали своих предков и великих деяний прошлого. Когда Рим стал трещать по швам, многие представители галло-римлян вместе с не-римскими полководцами решились на создание собственного государства.

Марк Кассианий Постум – был как раз из тех, кого можно причислить к не-римлянам. Он стал первым полновластным правителем Галлии, создав государственную структуру по образу и подобию Рима. Империя охватывала территории не только современной Франции, но также Германии, Испании и конечно же Британии. У Постума была своя преторианская гвардия, защищавшая его от врагов. Узурпатор позаботился и об остальных элементах управления, ввёл собственный Сенат и консулов, а заодно и губернаторскую систему по римскому образцу. Постум стал первым императором Галльской империи, только вот галлом по происхождению он скорее всего не был. Историки выдвигают сразу две версии его происхождения. Согласно одной из них, Марк Кассианий Постум являлся представителем древнего рода батавов, которые относились к германским племенам, родственным херускам. Ну и вторая версия говорит о его непосредственно галльской крови.

Примечательно ещё и то, что столица Галльской империи была не в Саморобриве и не в Лугдунуме (тер. Нынешней Франции), как следовало ожидать, а в Западной Германии. Постум сделал своей столицей город Колония Агриппина (будущий Кёльн), находящийся как раз в германских землях. Это была одна из главных северных провинций империи, второй по важности город после Августы Треверорума. В честь своей победы Постум даже воздвиг триумфальную арку на территории Агриппины. Несмотря на возможное германское происхождение, Постум с успехом воевал с германскими племенами франков и алеманнов. Он успешно отразил несколько их крупных набегов. Во время недолгого существования Галльской империи, её войска вели боевые действия не только против Рима, но и против варварских племён. Вполне вероятно, что галлы вступали в конфронтацию ещё и с саксами.

Постум без сомнения считался одним из великих деятелей новой империи. Как-никак, а именно он стал первым её властителем. Его уважали и почитали, его боялись и враги и союзники. Постум с охотой чеканил собственные монеты и во всём подражал императору Галлиену. Возможно, он надеялся когда-нибудь захватить и сам Рим, но это ему так и не удалось. Впоследствии, Марк Кассианий Постум был убит собственными солдатами. Это произошло во время подавления мятежа галльского полководца, иберийца по происхождению Лелиана. Мятеж был задавлен, но солдаты оказались недовольны своим правителем и его запретом на грабёж взбунтовавшегося города Могонциак. После убийства императора, к власти в Галльской империи пришёл Марк Аврелий Марий, возможно тоже кельского происхождения. Но это уже совсем иная история.

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