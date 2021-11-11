Война славян и гуннов в древние времена до сих пор остаётся «белым пятном» истории

Аргументы Недели → История 13+

11 ноября 2021, 19:51 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: vk.com

Что мы знаем о славянах Дорюриковского периода? Из «Повести временных лет» мы отчётливо помним, что было до прихода варягов. Страшное и жестокое время, когда «шёл род на род», и когда местные племена бесконечно враждовали друг с другом. История славянской государственности на территории Среднерусской равнины начинается лишь с 9-го века. Но, а как же тогда Киев и история с его основателями? И что же тогда можно сказать про антов и склавинов и про вторжения славян в Византию ещё в 6-м столетии? К большому сожалению, исторических данных на тему славянской государственности в пределах самой Руси, практически не сохранилось. Поэтому мы имеем лишь отдельные данные, порою расходящиеся и лишённые доказательств или истории, похожие скорее на мифы и легенды сказителей.



То, что славяне совершали набеги на Византию в 6-м веке – это неоспоримый факт. На эту тему существует слишком много сведений и хроник. К тому же некоторые славянские племена со временем мигрировали в восточную Германию, где успешно осели. Отдельные группы даже присоединились к разрастающейся Франкской империи. Но что же было в те времена на территории Центральной Руси? Что было в землях, на которых сейчас живём мы, русские? И как именно функционировали государства? Опять же можно привести в пример строки из «Повести временных лет», в которых говорилось о том, что Новгород был известен даже римлянам, и туда в своё время хаживали различные купцы и посланцы. Многие из них поражались невероятной чистоплотности местного населения. Но никто и понятия не имеет, что в деталях происходило на Руси во время гуннского вторжения.



Гунны – жестокий азиатский народ, пришедший, судя по всему, из степей Монголии, а в некоторых источниках, говорится, что они могут быть происходить из Алтайских гор. Историки определяют их, как пращуров тюрков. Другие же заявляют, что они могут быть, как алтайского происхождения, так и тунгусо-маньчжурского. Но практически никто не имеет представления о том, что случилось во время их вторжения в земли славян. Есть некоторые сведения, говорящие о том, что предки великого Аттилы проходили не только через Причерноморские степи, но и даже заходили чуть дальше на север. В таком случае, это несомненно привело бы к масштабным столкновениям с местными племенами славян. Неужто наши далёкие предки могли попасть под гуннское иго? Или же всё-таки они отстояли свои территории?



Наиболее интересными сведениями считаются хроники Иордана, повествующие о неком короле Боже, предводителе праславянских племён антов, жившем во 2-й половине 4-го века. Историк упоминает о столкновениях наших предков с остготским королём Витимиром. В хрониках говорится о поражении, нанесённом антами остготам на первых порах. Потом же Витимир стал действовать куда решительнее, и вскоре захватил в плен Божа. Это произошло примерно в 375 году нашей эры. Бож погиб, причём очень мучительно. Он был распят вместе со всеми сыновьями и 70-ю старейшинами. Но уже через год Витимир погибает от рук гуннского императора Булюмара. О столкновении антов с остготами есть данные от Иордана, но что же по поводу войны с гуннами? Как именно отреагировали славяне на гуннскую орду, пришедшую, очевидно, и в их земли тоже? Точных данных по этому поводу не существует. Поэтому остаётся только полагаться на предположения и додумки.



Без сомнения, столкновения случались. Не исключено, что гунны облагали часть славянских народов обширной данью и собирали её почти так же, как и монголы Батыя. Высылали специальных сборщиков, которые угрожающим тоном требовали от местных жителей различных ценностей и припасов, а заодно и восхваления «великого кагана». Вполне возможно, что сопротивление славян гуннам было такое же, как и в эпоху Евпатия Коловрата. То есть, война между гуннской ордой и нашими предками вполне могла быть такой же масштабной, как и столкновение русских княжеств с Монгольской империей. Наверняка в этот период существовали и свои богатыри; отважные воины, без страха бросавшие вызов могучим степным захватчикам и побеждавшие их в сражениях. И если гуннов были тьмы (десятки тысяч), то наши предки явно пребывали в меньшинстве и не могли в открытую выступать против ордынцев. По некоторым сведениям, отдельные группы славян могли даже примыкать к гуннской орде и составлять её часть во время вторжения последних в Восточную Европу. Но учитывая разобщённость наших предков, едва ли такие случаи были частыми.



А ещё не стоит забывать, что дух славян всегда славился своей неукротимостью и жёстким сопротивлением любому, кто пытался посягать на его свободу и независимость. И именно это впоследствии могло сыграть злую шутку с Гуннской империей Аттилы, которая быстренько распалась после смерти владыки из-за мятежей подконтрольных народов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости