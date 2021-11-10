Мог ли король Артур действительно заключить союз с пиктами против саксов?

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10 ноября 2021, 17:39 Александр Крохмаль, Журналист

Во всем известном фильме «Король Артур» 2004 года с Клайвом Оуэном, рассказывается совершенно иная версия легенды о великом правителе бриттов. Режиссёр успешно соединил летописи II, V и VI веков, создав свою уникальную версию данного мифа. Согласно сюжету кино, Артур был римским военачальником, причём полукровкой (мать была британкой), и вместо того, чтобы вернуться в Рим вместе с уходящими легионами, он остался на территории Британии, дабы спасти её от саксонского вторжения. Фильм конечно же получился интересным, однако от реальной истории в нём – не более 20%. К тому же сюжетная линия утверждает, что Мерлин мог быть вождём пиктских племён, а будущая королева Гиневра – воительницей одного из диких народов Шотландии. Так это или не так, мы, пожалуй, уже никогда не узнаем. На самом деле личность Мерлина или Артура – это такая же загадка для человечества, как, скажем, хроники затонувшей Атлантиды или сага о Фоморах и Фирболгах из Ирландии.

Но если поразмыслить шире, то сразу же становится странным, как именно Артур вдруг вознамерился заключить союз с язычниками-пиктами. В фильме пикты становятся верными союзниками будущего короля Британии. Они бок о бок сражаются на Бадон Хилл и отражают атаку саксонского короля Кинрика. Но могло ли быть так на самом деле? Известно, что пикты всегда являлись главными врагами британского спокойствия. Не стоит забывать, что именно из-за их угрозы император Адриан в своё время повелел построить защитную стену. Пикты вторгались на территорию римской Британии практически регулярно, неся смерть и разрушение. При этом, римские легионы так и не сумели полностью завоевать области Каледонии и Лотиана. Будущие шотландцы организовывали ожесточённое сопротивление. Причём доподлинно неизвестно, были ли у пиктов тогда королевства или же они представляли собой племенные конфедерации. В этом случае хроники древних летописцев нередко расходятся.

Пикты и скотты, без сомнения, были врагами, как для Рима, так и для британцев. Естественно, с ними боролись и пришедшие саксы и англы. Культурные различия были слишком серьёзными. Дело в том, что к 5-му столетию, в котором, по многим данным, жил и правил Артур, пикты и скотты всё ещё сохраняли древние верования и обычаи. Христианизация этих народов началась уже позднее, ближе к 6-му столетию. Более того, многие племена, жившие в областях Каледонии и северной Шотландии, сохраняли традиционные уклады и верования вплоть до классического средневековья. Христианизация шла относительно успешно, но не по всем территориям Британского севера. Так как бритты приняли романизацию и полностью поддерживали римскую политику, скотты и пикты никак не могли считаться для них союзниками, даже временными. Различия были не только в культуре, но и в отношениях к Риму. Пикты считали римлян захватчиками и заведомо презирали тех, кто преклонялся перед «чужаками из-за горизонта».

Из этого следует сделать вывод, что альянса между пиктами и гипотетическим королевством Артура не могло быть в принципе. Но могло быть противостояние на несколько фронтов. Во время вторжения саксов и англов, Артур вместе с верными воинами мог сражаться буквально со всеми сразу. Вероятно, это и стало причиной падения его королевства в будущем. Вполне возможно, бои шли в буквальном смысле по всей территории Британии. Известно, что в 410 году император Запада Гонорий полностью ликвидировал Британский доминион Рима и признал местных жителей независимыми. И местные, как говорится в хрониках, были настолько озабочены своим положением, что даже отправляли в Вечный Город тревожные сообщения с просьбами призвать легионы обратно. Несчастные бритты были предоставлены сами себе, и они тут же столкнулись с угрозой, как со стороны пиктов, так и от пришельцев из Скандинавии.

Вероятнее всего, Артуру Пендрагону (или какому-либо из его прототипов) всё-таки пришлось сражаться сразу на два фронта, причём как с саксами, так и с пиктами. Естественно, всё это не могло продолжаться довольно долго. Позднее саксам всё же удалось завладеть Британией, а уже ближе к 6-му веку они начали принимать христианство. При этом, романо-британские владения всё ещё сохраняли независимость. Например, государства Уэльса и Думнонии всё ещё представляли для саксов угрозу. Хотя спустя несколько веков, и это сопротивление сошло на нет. Пикты же представляли угрозу для саксов ещё более страшную, чем романо-бритты. Бои с жестокими шотландскими горцами продолжались, пожалуй, весь период Тёмных веков. Также есть предположение, что Ирландские королевства оказывали содействие своим каледонским собратьям. Как никак, все они являлись родственниками.

История 5-го века полна тайн и загадок, и одна из них – это Артур и его рыцари. На данный момент всё, что мы имеем – это лишь нагромождение легенд и мифов. Но даже из этих мифов, можно выделить следующее – банальную невозможность союза романо-бриттов и их северных беспощадных соседей, даже если все они стояли перед лицом саксонского вторжения. Пикты никогда бы не признали власть верховного короля среди бриттов. Ведь у них самих имелись собственные вожди, так же именовавшие себя верховными королями. Плюс ко всему, в легендах и мифах об Артуре упоминается некая Моргана ла Фей, представляющая собой настоящее воплощение зла. Так вот считается, что под Морганой здесь подразумевается кельтская (и в частности ирландская и пиктская) богиня войны Морриган. Злобная фея Моргана без конца пыталась строить козни Артуру и его рыцарям, и едва не погубила всю Британию. Не исключено, что это банальная аллегория, подразумевающая агрессию пиктского пантеона.

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