60 лет назад в Эльбарусово сгорели дети, а Советская власть предала их память

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9 ноября 2021, 22:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

В Советское время очень часто человеческая жизнь не ценилась вовсе. Особенно это было популярно во времена Сталина и Хрущёва. Несмотря на то, что Хрущёв ненавидел своего предшественника, он порою поступал совсем как тот же «отец народов». Не стоит забывать, что именно при товарище Никите Сергеевиче произошла трагедия в Новочеркасске; трагедия, унесшая жизни ни в чём не повинных рабочих, которых просто перестреляли. Впрочем, случилась и ещё одна катастрофа, пожалуй, самая страшная за всю историю СССР. Речь идёт о чудовищном пожаре, случившемся в деревне Эльбарусово, расположенной на территории Чувашского региона.

Известно, что тогда в деревне сгорела школа. В результате погибло 106 детей и четверо взрослых. Все они в буквальном смысле сгорели заживо. Описания очевидцев, которым удалось спустя много лет дать интервью, вызывают настоящий ужас. Особенно страшно читать рассказы тех, кому не удалось спасти своих близких. Их отчаяние и горе невозможно даже представить. Пожар случился из-за простой неосторожности. Всё произошло прямо во время концерта, посвящённого празднику годовщины революции. И вот учитель физики Михаил Иритков с двумя старшеклассниками чинили в другом крыле школы движок, который вырабатывал электричество. Педагог решил растопить печь, чтобы разогреть паяльник, но дрова не загорались из-за сырости. Тогда он совершил непоправимую ошибку – плеснул туда бензин.

Чудовищное возгорание вспыхнуло сразу же. Уже через несколько минут после слива бензина, огонь распространился по всем коридорам школы. Чёрный дым вперемешку с ядовитыми испарениями были повсюду. Двери горели, отрезая выход для тех, кто находился внутри. А ведь в школе тогда было полным-полно народу, ни много ни мало, около 300 человек. Крики и плач слышались недолго. Рухнула крыша и обрушились стены, и сотня детей навечно исчезла с лица земли. Умерли они все в ужасающих муках; таких, которые и врагу не пожелаешь. В нормальной стране эту трагедию сразу же вынесли бы на всеобщее обозрение. Виновников бы судили и отправили, как минимум, на пожизненное заключение. Деревне Эльбарусово бы сочувствовала вся страна. Повсюду был бы объявлен траур. Но ничего из вышеперечисленного так и не случилось, и всё по вине преступного режима.

Советской власти никогда не было выгодно выносить наружу всё, что не соответствовало «идеальному коммунизму». Любые восстания и попытки сопротивления, ровно как и жуткие трагедии, тщательно скрывались госорганами. Трагедия в Эльбарусово так и не была озвучена на всю страну. Виновников (директора школы и горе-учителя физики) конечно же арестовали. Но как же именно обошлись власти с пострадавшими? Семьям погибших выделили всего по 100 рублей и 1 кубометр дров. Катастрофа была тщательно засекречена. Любые попытки фотографирования и вынесения материала в свет безжалостно пресекались. Да и захоронили погибших в общей братской могиле. Очевидцы рассказывают, что во время похорон было полным-полно милиционеров и особистов, которые вели себя совсем не как сочувствующие.

О том, что случилось в Эльбарусово, в России узнали лишь после падения Советской власти. Только тогда всё начинало всплывать наружу. Те же, чьи семьи пострадали во время пожара, могли спокойно дать интервью и выложить всё общественности. Тогда же и узнали, что случилось с главными виновниками трагедии. Должного наказания они так и не получили. Директор той злосчастной школы Ярукин и учитель физики Иритков избежали пожизненного заключения. Иритков просидел всего 3 года, а потом вышел на свободу. Все они умерли своей смертью. Хотя некоторые данные говорят, что они сами не могли себя простить за то, что произошло, и до конца жизни вспоминали трагедию.

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