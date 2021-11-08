Как отбирали детей, которые вручали цветы членам политбюро

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8 ноября 2021, 12:04 Источник: Эхо Москвы. Блоги

Демонстрация на Красной площади. 1986 год Фото: GlobalLook

Доктор юридических наук, профессор, автор книг о Холокосте Лев Симкин рассказал о том, как проходила церемония вручения школьниками цветов руководителям Советского Союза во время демонстраций на Красной площади.

Члены политбюро по примеру Ленина очень любили детей. Школьники вручали им цветы, а те в ответ одаряли их хорошими шоколадными конфетами.

Такое ответственное задание доверяли, конечно же, не каждому ребенку. «Они должны были хорошо учиться, быть «коренной национальности» и иметь двух родителей. Обязательно двух, причем русских (допускалось — украинцев или белорусов, но только чтобы один из родителей) и принадлежащих к рабочему классу. Объяснялось это тем, что член политбюро мог спросить, а кто твои папа и мама, как зовут, кем работают, и ответ мог ему не понравиться»,- пишет Лев Симкин.

Детей отбирали работники райкомов и горкома комсомола. Помогало руководство школ. Родители ни в коем случае не должны были знать, кому их сын или дочь будет вручать цветы. Те, кто догадывался, старались подложить записочку с просьбой, например, об улучшении жилищных условий. За такое тренировавшим детей комсомольским работникам, конечно, попадало.

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