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Барон фон-Арденне – лауреат Сталинских премий и штурмбанфюрер СС

, 22:05 , Журналист Источник: rg.ru

Барон фон-Арденне – лауреат Сталинских премий и штурмбанфюрер СС

Чем вам известен барон Арденне? Полагаем, что не каждый знает, насколько гениален был этот человек, и насколько хороший был приспособленец. Именно он заслужил уважение сразу двух крупных держав, которые, между прочим, друг с другом воевали. Лауреат Сталинских премий, гениальный изобретатель и штурмбанфюрер СС – всё это и есть Арденне. Так чем же он всё-таки знаменит? А знаменит он тем, что впервые изобрёл для военных прибор ночного видения. Кстати, сам он утверждал, что на это дело его вдохновили кошачьи глаза. В сетях до сих пор существует специальная карикатура, которую создали ещё в Первую Мировую. Так вот Арденне там изображён со стоящим на его руках грустным котиком.

Первый прибор ночного видения получился у барона крайне примитивным. Но позднее он разросся до того, что стал учёным мирового уровня. С приходом к власти Гитлера, Арденне убедил фюрера создать ему личную научную лабораторию под Берлином в рамках нацистского проекта «Уран». Там он разработал особый метод газодиффузионной очистки изотопов урана и разделения изотопов в центрифуге. Это была поистине тяжёлая научная работа. И вот когда Красная армия подошла к столице Германии, был отдан приказ оборонять лабораторию любой ценой. Советским бойцам она досталась без боя, даже несмотря на все приказы немецкого командования. Всему виной – сам Арденне. Это как раз он убедил всех сотрудников сдаться РККА.

Начиная с июля 1945 года Арденне снова занялся своей работой. Только вот «свои научные сражения» он проводил уже на территории СССР в городе Сухуми. В 1947-м барон получил Сталинскую премию за изобретение электромикроскопа. В 1953 году ему досталась вторая Сталинская премия, уже за получение лития-6. Два года спустя он переехал в ГДР, где возглавил единственный в мире частный институт в соцстранах. Он даже разрабатывал теорию возобновление энергетического потенциала у пожилых. Умер Арденне в 90 лет, и совсем не скучал в старости.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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