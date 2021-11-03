Спасение Воронежа стрелковыми полками НКВД. «Неизвестная» Воронежская битва 1942-43 гг.

Аргументы Недели → История 13+

3 ноября 2021, 11:09 Олег Грищенко,

Первый этап немецкого летнего генерального наступления 1942 года предусматривал захват Воронежа и перекрытие находящихся недалеко к востоку от него транзитных железных и автомобильных дорог, что лишило бы советское командование возможности оперативно перебрасывать подкрепления, военную технику и боеприпасы из западной части страны к Сталинграду и на Кавказ. Немцы были близки к достижению этой цели – после прорыва всех заслонов на пути в Воронеж у них ещё было несколько дней до момента подхода туда крупных советских резервов. Однако вражеская ударная группа так и не смогла выбить из города яростно сражавшиеся отряды НКВД.

К вечеру 6 июля в Воронеж были уже введены части шести немецких дивизий: 24-й танковой, 57-й и 168-й пехотных, и трёх моторизованных: 3-й, 16-й и дивизии «Великая Германия». Им противостояли обескровленные бригады 18-го танкового корпуса и восемь батальонов НКВД: три из 41-го стрелкового полка Внутренних войск, по два – из 287-го стрелкового полка Внутренних войск и 233-го полка Конвойных войск и один из 125-го полка по охране железнодорожных сооружений. С 6 июля вместо тяжелораненого начальника воронежского гарнизона командовать обороной города был назначен командир 233-го полка подполковник Дюльдин.

Общий удар немецких частей в направлении центра Воронежа от западной окраины был остановлен многократно уступавшими им по численности 233-м и 287-м полками. 41-й полк выбил немцев из юго-восточной части города к Вогрэсовскому мосту, который ранее был захвачен противником. А батальон 125-го полка укрепился в северных пригородах, у Отрожских мостов.

К интенсивным боям в городских кварталах, где повсеместно происходили встречные схватки и захваты опорных пунктов, немцы оказались не готовы. Очень показательна в этом смысле попытка захвата ими Отрожских мостов. В ночь на 7 июля туда скрытно подошёл крупный немецкий отряд; были сняты часовые на подступах к мостам, но когда немцы ворвались на позиции батальона 125-го полка, в ходе ближнего боя и затем в рукопашной схватке они были перебиты хорошо обученными бойцами НКВД. При этом потери в советском батальоне были минимальные.

7 июля 233-й и 287-й полки, вытесненные было к реке Воронеж, разделявшей город на большую западную и малую восточную часть, внезапно для противника атаковали в направлении центра города и снова отбросили немецкие дивизии. Бойцы НКВД долго шли по центральным кварталам, отбивая атаки немецких частей и уничтожая вражеские танки огнём орудий, которые катили вручную. Несколько раз, когда окружённые ими немецкие подразделения пытались прорываться, на улицах и во дворах завязывался ближний бой. Хорошо тренированные, возрастные бойцы НКВД быстро разбирались с теми врагами, которые не желали сдаваться.

233-й полк занял позиции на северной окраине, а 287-й закрепился недалеко от центра города – на улице Сакко и Ванцетти. К этому времени непрекращающиеся атаки 41-го полка на немецкий плацдарм у Вогрэсовского моста вынудили немцев отступить в западную часть города, а мост взорвать.

В начале ночи с 8 на 9 июля 41-й полк НКВД совершил отчаянную попытку захвата плацдарма на западном берегу реки Воронеж. Бойцы полка тогда проявили невероятное мужество. Форсировав реку под сильнейшим обстрелом, они атаковали вражеские позиции. Но, оказалось, ночью туда подошла почти вся немецкая 16-я моторизованная дивизия. Несмотря на это, бойцы 41-го полка не отступили и дрались до последнего. Только после получения приказа на отход оставшиеся 200 бойцов полка ушли на восточный берег.

Немецкие генералы, крайне удивлённые тем, что никак не удаётся разгромить в Воронеже немногочисленные отряды гарнизона, начали формировать большие штурмовые группы прорыва. В результате 9 июля, нанеся концентрированные удары, немцы сдвинули батальоны 233-го и 287-го полков к северо-восточной окраине. Но в ожесточённой схватке возле стадиона «Динамо» захватчики снова были остановлены, потеряв ещё 13 танков.

Время фашистами было упущено. Не прекращавшиеся четыре дня бои, в которых бойцы НКВД показали беспримерное мужество, лишили захватчиков тактического преимущества, так как 9 июля, наконец, к Воронежу подошли первые советские крупные подкрепления.

Но и тогда полки НКВД, понесшие тяжелейшие потери, не покинули город. На это решение не повлияло даже полученное разрешение руководства ведомства отправиться на соединение с дивизиями НКВД, к которым полки были приписаны. Исходя из личной просьбы командующего Воронежским фронтом генерал-лейтенанта Голикова, который крайне нуждался в таких умелых бойцах, подполковник Дюльдин из остатков полков НКВД сформировал ударный Сводный отряд, оказавший затем серьёзную помощь прибывшим к Воронежу войскам. В значительной степени благодаря Сводному отряду была вновь взята большая часть северной окраины города.

Только 28 июля батальоны НКВД были выведены из боя. С этого момента они занялись уже деятельностью «по профилю»: борьбой с диверсантами, контрразведывательной работой, а также охраной общественного порядка в прифронтовой полосе.



*В статье использован материал, взятый из моего исторического романа «Город на крови» – о Воронежской битве 1942-43 гг.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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