О загадочной голове из Калицтлауака

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2 ноября 2021, 19:19 Александр Крохмаль, Журналист

Современная наука конечно же зашла далеко, но не настолько, чтобы объяснить полностью историю существования человеческой цивилизации.

Потому всякие артефакты, явно противоречащие основным научным догмам, часто приравниваются к неуместным. Туда же можно отнести таинственную головку скульптуры из Калицтлауака. Она была обнаружена в 1933 году на территории Мексики, как раз рядом с древним индейским городом. Археолог Хосе Гарсиа Пайоне не мог поверить своим глазам. Найденная голова явно относилась не к традиционным индейским культурам майя или ацтеков. Она и вовсе была похожа на нечто из древнеримского периода. Так каким же образом античная римская скульптура могла оказаться под тремя глинобитными слоями раскопа недалеко от Мехико? Каким образом она попала в ацтекскую гробницу времён конца 15-го века? Едва ли её завезли туда конкистадоры или солдаты Колумба.

Особенностями терракотовой головы являются ярко выраженные европеоидные черты лица и полное соответствие с древнеримскими скульптурами. Некоторые исследователи считают находку банальной подделкой, но всё же их теория не расценивается, как правда. Напротив, многие учёные полагают, что голова никак не могла быть создана в ХХ столетии. И никто, разумеется, не проникал в ацтекскую гробницу, как минимум с начала 16-го века. Отдельные историки и исследователи считают голову из Калицтлауака явным доказательством существования доколумбовых контактов между античными европейцами (впрочем, финикийцами тоже) и южноамериканскими цивилизациями. Возможно, с местными индейцами могли вступать в торговые отношения не только карфагеняне, славящиеся своими дальними плаваниями, но также и римляне. Но как ни крути, а мировые учёные на сегодня отказываются от подобных идей и предпочитает просто-напросто игнорировать находку.

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