Между Молотовым и Сталиным: за что супруга знаменитого наркома была сослана в Казахстанскую степь​

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30 октября 2021, 09:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Товарищ Сталин – без сомнения, преступник и тиран, и как обычно бывает, он всегда был склонен к тому, чтобы всех подозревать. От своего ближайшего окружения он предпочитал рано или поздно избавляться. Не исключено, что и Берию он бы тоже расстрелял, если бы, конечно, дожил до годов 60-х. Стоит отметить весьма интересные подробности о деле против Полины Жемчужиной, за которой так тщательно следил «отец народов». Жемчужина же являлась, ни много ни мало, супругой самого Молотова, и потому пользовалась в обществе популярностью. Но что же стало с ней, когда на неё начали копать злостные НКВДшники, в надежде найти хоть какие-то доказательства «измены Родине»?

На самом деле задача Сталина была не в обвинении Жемчужиной, а в том, чтобы заставить Молотова буквально вопить от ужаса перед вождём. Активное участие жены министра иностранных дел СССР в Еврейском антифашистском комитете во время ВОВ дало тирану богатый материал для её обвинений. Как известно, руководитель ЕАК Соломон Микаэлс был убит в 1948 году по личному приказу «отца народов». Смерть конечно же объяснили несчастным случаем – наезд грузовика и всё. Куда уж там расследовать?! В ноябре 1948-го весь комитет был разгромлен, а высшие члены арестованы. Можно сказать, что Сталин здесь поступил в духе Гитлера – проявил почти такое же отношение к евреям.

Уже 19 декабря 1948 года министр госбезопасности Авакумов направил Иосифу Виссарионовичу подробную информацию о Жемчужиной. Там ей припомнили всё. Она посещала московскую синагогу, участвовала в панихиде по убитым нацистами евреям, а самое главное – публично высказывала сомнения в естественной смерти Микаэлса. Уже 29 декабря того же года Жемчужина была исключена из партии. Сталин и члены Политбюро дружно проголосовали за это безобразие, а вот Молотов воздержался. При этом, как говорят, он знатно отдалил супругу от себя, и они чуть ли не расстались. Жемчужина жила у брата и почти не виделась с мужем. Как и следовало ожидать, после исключения из партии, её тут же арестовали.

Молотов, хоть и был боязливым, но всё же пытался защитить Полину. Он часто звонил в органы и спрашивал о её состоянии. Параллельно, он якобы показывал свою невозмутимость, ему приходилось мастерски играть свою роль. На деле же он естественно переживал, так как с Полиной прожил много времени, и как ни крути, она являлась его супругой. Но Жемчужину так и не расстреляли. На удивление преступной клики советского руководства Авакумов внёс предложение – приговорить Полину к высылке на 5 лет в Кустанайскую область и установить за ней строжайший контроль. Сталин это дело одобрил, хотя возможно и без удовольствия. Ещё немного, и сам Молотов бы поплатился за своё «вероломство». Ведь для тирана было важным в первую очередь избавиться от своего министра.

Молотова спас счастливый случай. В 1953 году Сталин умер на радость всем, кто устал от его деспотичного правления. Не минуло и суток после похорон «вождя вождей», как Берия вернул Молотову Полину. Жемчужина вышла на свободу. Однако осадок после всего этого остался большой, и Молотов никогда не забывал про то, что он, можно сказать, чудом спасся. Впрочем, и жена его таким же чудом избежала незаслуженной смерти по ложному обвинению.

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