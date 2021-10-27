Последних монархов, претендовавших на «Второй Рим», звали Константинами

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27 октября 2021, 17:43 Александр Крохмаль, Журналист

Парадоксы истории бывают разными. Бывает так, что древним империям всё же удаётся восстать из пепла на незначительное время и заявить о себе на весь мир. Бывает так, что первыми и последними властителями одной империи становятся люди с одинаковыми именами. Но случается и такое, когда совпадают имена последних правителей-неудачников, и очень часто, эти «закатные властелины» не обладают должными способностями в управлении государством. Можно привести в пример обоих Константинов из истории Византии и Греции.

Первый из них – Константин XI Палеолог, который так и не сумел защитить свой народ от турецкого вторжения. Османская империя с лёгкостью уничтожила византийские укрепления и форты, а затем произошла масштабная осада Константинополя. Палеолог, несмотря на всю свою храбрость, всё же не сумел удержать столицу и должным образом отстоять империю. Возможно, ему следовало бы изменить свою политику ещё в начале правления и заручиться достаточной поддержкой в Европе. Но он этого так и не сделал, отдав страну туркам на съедение.

Впрочем, Константин II из династии Глюксбургов, поступил ещё более недальновидно. Он, как и многие короли Греции, всегда смотрел в прошлое, а не в будущее. В тяжёлом и мрачном ХХ столетии Греция переживала серьёзный политический кризис. Ещё во время Второй Мировой там начались столкновения между роялистами и теми, кто выступал за коммунизм. В итоге коммунисты при поддержке британцев и американцев, оказались отсеяны, хотя и сохранили небольшое влияние. Король Константин II пришёл к власти 6 марта 1964 года. Он был ещё совсем молод, и порою вовсе не понимал, что делает. Так уж сложилось, что власть свою он удержать не сумел, как и его предшественник Палеолог. При этом, вместо того, чтобы всеми силами отстоять государство и не допустить воцарения диктатуры, он пошёл на поводу у мелких тиранов, получивших наименование «чёрных полковников». Именно из-за этого он остаётся в глазах людей крайне недальновидным и даже неадекватным правителем. Во 2-й половине ХХ века было популярно мнение, что Константин просто-напросто предал Грецию.

Так ли это или не так – решать грекам. Возможно, он никого не предавал, а просто поступил неразумно, и всё это по вине своей молодости. Ещё в начале своего правления он вступил в спор с демократичным премьер-министром Папандреу. Константин выступал за расширение прерогативы короля. Можно сказать, он был одним из тех монархов, которых возмущало присутствие парламента и многих демократических идеалов. Но всё же, ввиду законов и конституции, король мирился с ситуацией и предпочитал не переходить грани. В 1965 году из-за конфликта с Константином Папандреу ушёл в отставку. Король начал двигаться к новым преобразованиям, создав временное правительство. Новые выборы в руководящие органы были назначены на 28 мая 1967 года. Но радикально настроенные полковники, выступавшие за правые силы, были обеспокоены возможным приходом к власти коммунистов. Как известно, премьер Папандреу оставался влиятельным лицом. С коммунистами он не ссорился, а напротив, поддерживал с ними дружеские отношения. Потому военные и решились на переворот.

21 апреля 1967 года, всего за несколько недель до выборов, «чёрные полковники» во главе с генералом Стилианосом Паттакосом, овладели столицей Греции. Блокированы были все правительственные учреждения, в том числе и королевский дворец. Сразу же начались точечные аресты оппозиционеров и даже тех людей, которые просто высказывали недовольство ситуацией. Все ведущие политики страны были арестованы и помещены в одиночные камеры. Константин II прекрасно знал о перевороте, и не стал этому мешать. Более того, король признал пришедших диктаторов законными правителями. Он выступил по радио и заявил, что «уверен в том, что полковники действовали строго в интересах страны». Сами же представители хунты утверждали, что их действия направлены на борьбу с коммунистической угрозой. Они на полном серьёзе заявляли, что коммунисты планировали свой переворот на уровне Октябрьской революции. И конечно же, про себя они говорили исключительно благостные слова.

Однако потом Константин II осознал свою ошибку. Ведь его поддержка военной хунты привела к тому, что «чёрные полковники» установили полный контроль над государством. Практически весь аппарат правительства находился в руках преступников, которые не гнушались открытых расправ над оппозиционерами. Поняв, что страна быстро уплыла из рук, Константин решился на ответный переворот. До сего момента он посетил США, где пообщался с президентом Линдоном Джонсоном. Тот чётко подметил, что «состав правительства Греции необходимо сменить». В противном случае, страну могла ждать международная изоляция. Политика, насаждаемая «чёрными полковниками» почти повторяла диктатуру Франко. Начались массовые казни и похищения, на улицах лилась кровь; кровь невинных людей. Константин воспользовался моментом и инициировал собственный план переворота, а именно – возвращения к власти.

13 декабря 1967 года последний «базилевс» Греции решился сместить военную хунту, которую он ранее поддерживал. Константин заручился помощью ВМФ и ВВС, которые выражали недовольство по поводу пришедшей группировки тиранов. К тому же в городе Кавала гарнизоном командовал близкий друг короля. Монарх был хорошо принят в Кавале, где к его движению сразу же присоединились многие офицеры. Один из сторонников короля быстро подорвал связь между столицей и восставшим городом. По радио был объявлен призыв к всеобщему восстанию в Греции. Но Константин в который раз оказался недальновиден. Ведь агенты «чёрных полковников» уже были в Кавале. И вот внезапно начались массовые аресты офицеров, выступивших на стороне короля. Порою случалось так, что их арестовывали свои же соратники и адъютанты. Верные «полковникам» военачальники тут же брали на себя контроль над частями. В итоге Константин понял, что проиграл, и на этот раз окончательно.

Греческому королю пришлось бежать из страны вместе со своей семьёй и неудавшимся премьер-министром. Он покинул Грецию и отправился в Рим. В страну он не возвращался ещё очень долгое время. А Греция, между тем, погрузилась в эпоху кровавого террора и массовых расправ. Этот жуткий для страны период продолжался вплоть до 1974 года, когда власть «чёрных полковников» была ликвидирована большинством греков, которые уже не желали продолжения деспотии. Многих преступников потом приговорили к смертной казни. Но монархия в Греции так и не восстановилась. И потому Константин II до сих пор остаётся в глазах многих соотечественников правителем-неудачником; человеком, не сумевшим спасти ни Грецию, ни её народ, ни тем более собственный трон.

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