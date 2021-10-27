Батальон против дивизии: «Неизвестная» Воронежская битва 1942-43 гг.

Аргументы Недели → История 13+

27 октября 2021, 09:51 Олег Грищенко,

Фото: историк.рф

Мощная ударная группа немецких войск в ходе начатого 28 июня 1942 года генерального наступления на воронежском направлении проломила советскую оборону и, пройдя с большими потерями 160 километров, 3 июля приблизилась к Воронежу. В советском Генеральном штабе наступление на этом направлении не ждали, и потому подкрепления должны были начать подходить к Воронежу, лишь начиная с 7 июля. Но фашистским танковым и моторизованным дивизиям так и не удалось взять город за эти четыре дня, так как на их пути встали батальоны небольшого городского гарнизона.

Чтобы представить себе, насколько мужественно вели себя защитники Воронежа, можно рассказать лишь о судьбе одного отряда – сводного 3-го батальона 605-го стрелкового полка 232-й дивизии, которого так и не смогла победить сильнейшая немецкая моторизованная дивизия «Великая Германия».

Первый их бой произошёл днём 4 июля на подходе к западной переправе через Дон – в 16 километрах от Воронежа, у сёл Ендовище и Старые Семилуки. Сводный 3-й батальон по численности был тогда почти равен полку. Получив в подкрепление пулемётную роту, роту бронебойщиков с противотанковыми ружьями, роту автоматчиков, миномётную роту, взвод ополченцев, санитарный взвод и батарею из четырёх 45-мм орудий, этот сводный батальон насчитывал 960 человек. Командовал им старший лейтенант Ушаков, комиссаром был старший политрук Расторгуев.

Что касается дивизии «Великая Германия», которая, кажется, должна была сходу проложить себе путь к переправе, её личный состав насчитывал 16 тысяч человек; кроме мотопехотных полков в неё входили, в том числе, танковый батальон, батальон самоходных орудий и артиллерийский полк.

Однако таранный удар передовых частей этой дивизии по позициям сводного 3-го батальона завершился не прорывом, а отступлением. Всё поле перед его траншеями было усыпано телами «панцергренадеров». Часть немецких пехотинцев ворвались в траншеи, где затем в тяжелейшей рукопашной схватке советские бойцы перебили их всех до единого. При этом в отряде Ушакова было убито и ранено около 200 человек.

Лишь через час, собрав в кулак все силы дивизии «Великая Германия», её командир генерал-майор Хёрнляйн приказал возобновить атаки советских позиций у Ендовища. Понеся новые потери, сводный 3-й батальон был вынужден оставить траншеи, по которым прямой наводкой били все орудия противника. Но отошёл батальон недалеко. Понимая, что им, как и другим бойцам гарнизона, сражавшимся на разных участках, нужно любой ценой задержать продвижение противника, солдаты Ушакова перешли из Ендовищ в брошенное жителями село Старые Семилуки, примыкавшее к переправе. И вскоре там – на узких улицах, во дворах, в палисадниках – начался ужасающий по накалу ближний бой, вскоре перешедший в сплошную рукопашную схватку, где в ход шли штыки, сапёрные лопатки, ножи и даже камни.

Всего 40 человек оставалось у комбата Ушакова, когда к вечеру остатки батальона были оттеснены к Дону. Эти бойцы переправились на другой берег лишь после получения приказа по рации от командира их 605-го полка майора Васильева. А вражеская дивизия только на следующий день собралась с силами, чтобы начать прорываться через Дон.

5 июля 3-й батальон, пополненный всего до 180 человек и получивший в качестве артподдержки 12 орудий, снова оказался на пути дивизии «Великая Германия». Больше усилить батальон командование не могло, так как весь малочисленный гарнизон Воронежа был поделён на отряды, прикрывавшие разные участки его окраины. Отряд же Ушакова был поставлен у въезда в город на улицу 9-го января, у единственного шоссе, ищущего от западной донской переправы.

В шесть часов вечера немецкая штурмовая группа, включавшая танки и самоходные орудия, атаковала в направлении улицы 9-го января. До наступления ночи отряд Ушакова и артиллеристы уничтожили два десятка вражеских танков и до батальона пехоты. Ночью немецкие атаки прекратились, но обстрел советских позиций усилился.

Утром 6 июля части дивизии «Великая Германия» опять двинулись в наступление. Две новые танковые атаки при поддержке многочисленной пехоты стоили немцам ещё пяти танков и полторы сотни убитых. А в 3-м батальоне после этих боёв осталось в строю только 80 человек; были разбиты половина орудий.

До полудня 6 июля батальон отразил ещё две атаки. В ходе второй немецкие танки прорвались почти к самой траншее, так что останавливать их пришлось не только выстрелами из ПТР, но и с помощью противотанковых гранат и бутылок с зажигательной смесью.

Немецкая атака, предпринятая после полудня, была проведена без танков – пятью ротами панцергренадеров. Им удалось добраться до позиций свирепого батальона, но фашисты, ворвавшиеся в его траншеи, нашли там смерть; уцелела лишь малая часть немецкой штурмовой группы – те, кто наступали в задних рядах и вовремя бросились назад.

Поражённый происходящим генерал-майор Хёрнляйн прекратил атаки на батальон Ушакова. К вечеру, когда советская оборона ослабла на соседних участках, подразделения дивизии «Великая Германия» обошли позиции 3-го батальона и двинулись в город в стороне от них.

К ночи после не прекращавшегося обстрела в отряде Ушакова осталось всего 13 человек. Погиб и комиссар батальона старший политрук Расторгуев. И комбат принял решение отходить к своим. Ситуация вокруг была не ясна, поэтому Ушаков разделил отряд на две группы, которые пошли в разных направлениях.

Группе из шести бойцов в результате тяжёлого ночного рейда удалось выйти в расположение штаба 605-го полка. Вторая же группа, которую вёл сам комбат, на пустыре у железной дороги была замечена немецкими мотоциклистами. После обстрела места, где залегли семеро советских бойцов, танки двинулись туда. Однако немцам не удастся захватить там пленных. Последний оставшийся в живых из группы – командир 3-го батальона 605-го полка старший лейтенант Ушаков, раненый второй раз за этот день, бросился под танк и подорвал его связкой гранат.

Самопожертвование бойцов 3-го батальона, рассказывая о котором трудно удержаться от эпических сравнений – только одна составляющая великой Воронежской битвы. Мы должны знать обо всех героях тех боёв, чтобы в полной мере воздать должное их подвигам.



*В статье использован материал, взятый из моего исторического романа «Город на крови» – о Воронежской битве 1942-43 гг.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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