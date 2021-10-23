Анна Вырубова: Любимая фрейлина императрицы

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23 октября 2021, 18:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

История жизни Анны Вырубовой до сих пор вызывает интерес, как и у историков, так и у простых обывателей (уж простите автора за такое неблагозвучное слово). Кто была эта женщина? Близкая подруга и любимая фрейлина императрицы Александры Федоровны -да! Этот факт не вызывает ни у кого сомнений. А дальше… тайна. Что связывало приближенную к монаршим особам с простым сибирским мужиком Григорием Распутиным? Каким образом Анна Александровна сумела невероятно быстро завоевать доверие царского двора? Какими тайнами владела эта женщина? Какую роль сыграла она в жизни Романовых, а может, и судьбе Российской державы? Кем на самом деле была фаворитка Их Величества? Великая грешница или Великая мученица?

До сих пор об Анне Александровне судят по книге ее воспоминаний «Фрейлина Ее Величества Анна Вырубова». В этой книге Вырубова рассказывает о своей жизни при царском дворе, о своих отношениях с императрицей, о том, кто был на самом деле Григорий Распутин, насколько ей доверял «Сам Император», как к ней относились Великие княгини и наследник престола цесаревич Алексей. Но стоит учесть, что книга написана ею самой… Но главное в другом… В одной и той же книге, правда, в разные годы выпуска, содержание «исповеди фаворитке»… разное! Как такое может быть?

Если взять издание 30-х годов, то диву даешься… По словам Анны Александровны Император Николай второй был исключительно «подкаблучником», и ни один государственный вопрос не решал без «санкций» своей любимой супруги, а что касается Императрицы, то Александра Федоровна вообще не могла понять русский народ, мало того, ее поданные просто раздражали государыню… Ну а о Григории Распутине (в данном «шедевре» 30-х годов) и вовсе … непотребное содержание.

А теперь возьмем финское издание данных воспоминаний… Содержание противоположное… И где правда?

Я обратилась к Председателю общества памяти святых Царственных мучеников и Анны Танеевой в Финляндии Людмиле Хутиниеми.

-Я читала разные издания книги. Действительно, содержание разное. Но главный вопрос: «Кому нужно было изуицки извратить слова, мысли Анны Александровны. Я давно занимаюсь историей жизни этой удивительной женщины, и поверьте, я знакома со многими историческими источниками. Могу сказать, что редакторская поправка книги Вырубовой поражает. Но ответ прост… Так было выгодно в то непростое время. Нужно было всеми силами исказить нравственный облик не только Анны Александровны, но и всей Царской семьи. Редактировали эту гнусную фальшивку известный советский писатель А.Н. Толстой и историк П.Е. Щеголев, член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Тексты книги «Фрейлина Ее величества Анна Вырубова» и помещенный в ней фальшивый дневник воспоминаний до сих пор можно найти на книжных полках. Думаю, всем понятно, зачем нужно было в то время порочить царскую семью и их близких.

Действительно, а давайте обратимся к некоторым фактам. Например, князь Жевахов (современник Вырубовой, хорошо знавший ее-пр.ав) пишет в своих воспоминаниях следующее: «Жизнь А.А. Вырубовой была поистине жизнью мученицы, и нужно знать хотя бы одну страницу этой жизни, чтобы понять психологию ее глубокой веры в Бога и то, почему только в общении с Богом Вырубова находила смысл и содержание своей жизни. Императрица знала духовный облик Анны Александровны. Знала какую одинокую борьбу с человеческой злобой и пороком она ведет, и между Вырубовой и Александрой Федоровной возникла та духовная связь, которая становилась тем больше, чем больше Анна Александровна выделялась на общем фоне самодовольной, чопорной, ни во что не верующей знати. Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не знающая хитрости, кроткая и смиренная, считающая себя обязанной идти навстречу каждой просьбе, Анна Александровна, подобно Императрицы, делила свое время между Церковью и подвигом любви к ближнему, далекая от мысли, что может сделаться жертвою обмана и злобы дурных людей».

А теперь обратимся к воспоминаниям князя Юсупова, который так печально и зверски вошел в историю России.

«Императрица сблизилась с Вырубовой при следующих обстоятельствах. Вырубова, тогда еще Танеева, дочь начальника собственной Е.И.В. канцелярии, тяжело заболела тифом. И ей приснилось, что Александра Федоровна вошла в ее комнату и взяла ее за руку. После этого она стала поправляться и мечтала о том, чтобы на яву увидеть свою покровительницу. Императрицы, конечно, рассказали об этом сновидении, и по свойственной ей доброте ей захотелось навестить больную, и она приехала к ней. С этой встречи началось обожание Вырубовой императрицы. Вырубова была очень ограниченная умственно, малоразвитая, но хитрая, к тому же истеричка по натуре. Государыня поверила ее искренности, и тронутая такой исключительной преданностью приблизила ее к себе. Ей (Вырубовой) не стоило огромного труда внушить Александре Федоровне, что государыню не умеют ценить не только в обществе, но и среди родственников – членов императорского дома. Только одна она, Вырубова, боготворит свою государыню. А для того чтобы приблизить Распутина к императрицы, ловкая Вырубова оказалась, как нельзя более подходящим человеком. Ловкому «старцу» нетрудно было заставить эту истеричку уверовать в свою святость, для того чтобы она своим внушением повлияла на государыню. Надо думать, что и Распутин, держась за Вырубову, как за самое удобное орудие в своих руках. Они были выгодны друг другу. Оба жаждали власти».

Справедливости ради отметим, что мнение князей Жевахова и Юсупова исключительно личное, и возможно, заинтересованное, как впрочем, и «оригинальные» воспоминания Анны Александровны. Но давайте обратимся к «независимой» экспертизе…

В 1917 году американская журналистка Рита Чайлд брала ЕДИНСТВЕННОЕ интервью у Анны Александровны Вырубовой. Вот какое мнение она составила о ней.

«Мадам Вырубова – женщина благородная, аристократического происхождения. Более двенадцати лет м-м Вырубова состояла в тесной дружбе с императрицей. Об этой женщине я слышала огромное количество ужасных историй. Говорили, что она была сутенершей для Распутина. Говорили, что она давала небольшие дозы яда цесаревичу Алексею. Говорили, что она лично принимала участие в любовных оргиях при дворе. Могу заверить, что все это неправда. Я не только говорила с Вырубовой, но я и интересовалось ее дальнейшей судьбой. Мне удалось просмотреть документы специальной комиссии, в которых говорилось, что м –м Вырубова, после медицинского осмотра была девственницей. И ясно одно, что никаких интимных связей у нее не было. А когда м-м Анне удалось сбежать от советской власти в Финляндию, то жила она весьма скромно, почти нищенствовала. Так куда делись «ее миллионы»? Просто их не было! Наша встреча произошла летом 1917 года в Петрограде на Морской улице. Анна Александровна только была отпущена на свободу, проведя около 3-х месяцев в Петропавловской крепости. Но меня поразило ее дружелюбие, покорность, величие…»

Ну уж коли данная рубрика называется «Версии», то я никак не могла пройти стороной еще одну женщину, которая не знала лично Анну Александровну, но которая (по моему мнению) великолепно передала ее характер, поведение, страдания, величие на экране… Эта актриса Екатерина Климова, которая сыграла госпожу Вырубову в нашумевшем фильме «Григорий Р.»

«Когда меня утвердили на роль Вырубовой, то, конечно, я захотела изучить свою героиню. Но те материалы, которые я изучала оказались очень противоречивые. Но я изучила некоторые факты из жизни Анны Александровны. Меня удивило, что, например, жалованье «фаворитки» императрицы было весьма скромным… Но я хотела показать «свою Анну»… Моя Анна прожила сложную жизнь. Личная жизнь не сложилась… И что оставалось делать умной, тонкой, чуткой, верующей женщине? Она нашла свой жизненный смысл… в служении царской семьи. И в служении Распутину. Она встретила человека, которому поверила и пошла за ним до конца. Она верила в его дар. Анна Александровна четко знала свой путь. Путь в истинном и искреннем служении Богу. Меня часто спрашивают: «А какая самая сложная сцена была для вас в сериале?» Конечно, сцена заточения Анны Вырубовой. Мы снимали в настоящем старинном питерском карцере… Холод неимоверный… До костей пронизывало. У меня сложилось впечатление, что похоронили заживо. Мы снимали эту сцену день. А сколько в таких условиях находилась моя героиня. Находилась, страдала, но выжила. Любила ли она Распутина? Конечно. Но не той плотской любовью… Она относилась к нему, как к святому, божеству. Да, Анна Александровна его боготворила. Ее чувства были похожи на любовь – жертву. Я надеюсь, что мне удалось показать истинный характер Вырубовой, передать ее эмоции, чувства. Хотя, внешне мы с Анной Александровной мало похожи… Она была женщиной «в теле», а я отнюдь. Но для меня главное было донести до зрителя ее душу, восприятия жизни.»

Сколько мнений, сколько версий… Но обратимся еще к одному факту. После побега Анны Александровны из России в Финляндию она прожила тихую, скромную жизнь. Постриглась в монахини, соблюдала строгий пост, молилась за невинно убиенных… Монахиней она и умерла в Финляндии в 1964 году. Погребена на Ильинском кладбище в Хельсинки. Прихожане хельсинской Покровской церкви считают ее праведницей и говорят: «Приходите на могилку Анны Александровны, постойте и помолитесь. И вы почувствуете, как легко молится здесь, и как спокойно становится на душе».

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