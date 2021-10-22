Деникин отказался от сотрудничества с Рейхом и осудил Власова

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22 октября 2021, 12:53 Александр Крохмаль, Журналист

Генерал Деникин, видный русский военачальник Гражданской войны и отважный борец с большевизмом; человек чести, человек слова и человек дела. Советская власть считала его главным врагом революции; врагом, недостойным существования. Но всё же от России Деникин никогда не отрекался. Он оставался верным человеком и преданным служителем империи. Он не раз утверждал, даже в эмиграции, что является «царским офицером». После поражения в Гражданской войне генерал был вынужден покинуть страну с семьёй. Дальнейшая его жизнь протекала на территории Франции. Военачальник сумел дожить до середины ХХ века, и пережил самые страшные дни Второй Мировой. Однако, при этом, он так и остался верным России; России не коммунистической и не сталинской, но России верующей и храброй. Можно сказать, что он сохранил в себе весь дух былых времён и навсегда остался для этого мира идеалом настоящего офицера.

Некоторые царские полководцы переходили на сторону Третьего Рейха или сотрудничали с ним, надеясь, что это поможет уничтожить советский режим. При этом, они забывали, что Гитлер и его пособники, такие как Муссолини, Хирохито или Франко, являлись изуверами намного более страшными. У Гитлера вообще не было планов помощи бывшим белякам или освобождения русского народа от тирании Сталина. Для маньяков, вроде фюрера, цель была всего одна – полное и безоговорочное порабощение России. Если они и использовали в своих целях белых русских офицеров, то лишь на короткое время, и разумеется, они не собирались с ними считаться. Деникин об этом знал лучше, чем многие его соратники. И потому генерал решительно отказал Германскому Рейху в сотрудничестве. Он оставался убеждённым сторонником Православной России и отвергал любые связи с Гитлером. Более того, он призывал всех беляков в эмиграции отказываться от сотрудничества с Вермахтом.

Немцы запрещали некоторые произведения Деникина, но всё время желали его перехода на их сторону. Они хотели использовать его в качестве «командующего сопротивлением в СССР». При этом, нацисты явно не собирались оставлять генерала в живых, уже после выполнения их безумных приказов. Германцы два раза предлагали генералу сотрудничество. Первый раз в 1940 году, когда они сумели арестовать Деникина вместе с женой близ испанской границы. Потом же их отпустили, но продолжали следить за супружеской четой и тщательно контролировать их действия. Генерал отказался регистрироваться в немецкой комендатуре, продолжая заявлять, что является подданным Российской империи. В 1942 году немцы снова предложили Деникину стать частью их системы, и в который раз получили отказ. Генерал всё так же отвергал их предложения и идеи, считая нацистов ещё более страшным злом, чем Сталин.

Самое интересное – что Деникин в прямом смысле довёл Сталина до изумления, когда послал медикаменты к наступающей на Германию советской армии. Вагон с припасами в РККА приняли, но не стали разглашать имя отправителя. Генерал встречался и общался с власовцами, которых он вначале осуждал, а потом посочувствовал их положению. По мнению Деникина, те, кто служили у Власова – были отчаявшимися людьми, которые боялись возвращения на родину, и одновременно страшились ужасов нацистской системы. Он считал их всего лишь жертвами кошмарной войны, и никоим образом не призывал их ненавидеть. А вот к Власову у Деникина возникло предвзятое отношение, хотя бы потому, что тот на полном серьёзе рассуждал о преданности Германии. С Власовым у бывшего царского генерала возникли сильные разногласия.

Уже ближе к концу войны Деникин возвратился в Париж, а после нескольких лет пребывания во французской столице – благополучно переехал в США, где спокойно жил там вплоть до своей кончины. Но от России он никогда не отрекался, никогда – за всю свою жизнь. И поэтому считать его предателем родины, как утверждают некоторые коммунисты-радикалы, как минимум неразумно. Под наименование «изменника» скорее всего подходит как раз сам генерал Власов. То же самое касается и тех царских офицеров, что склоняли головы перед Гитлером и его соратниками. А Деникин – как раз был тем, кто пытался отговаривать наших соотечественников от сговора с Третьим Рейхом. Потому Деникин был и остаётся преданным сыном России и истинным патриотом, хоть и умер он в эмиграции, и саму Россию не видел с начала 20-х годов.

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