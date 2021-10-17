Кто виноват в гибели Зои Космодемьянской

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17 октября 2021, 11:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: echo.msk.ru, diletant.media

Зоя Космодемьянская – одна из самых известных героинь Великой Отечественной; бесстрашная девушка, не дрогнувшая перед лицом всего Германского Рейха. О ней уже знают, пожалуй, даже маленькие дети – о ней и, о её непоколебимом духе. Однако мало кто имеет представление об истинности ситуации с её предательством. Как известно из хроник, предал Зою её же соратник – Василий Клубков, которого схватили германцы. После казни Космодемьянской, Клубков вернулся в свою диверсионную школу. Это произошло уже в 1942 году. Как он сам заявил при этом, его взяли в плен, пытали и в надежде бежать он согласился сотрудничать с немцами. В феврале того же года Клубковым занялись сотрудники НКВД. Ему предъявили обвинение в измене Родины. Тут же всплыло и дело с предательством Космодемьянской. Уже в апреле Василия расстреляли. Казалось бы, это вся известная нам история. Но есть и другие данные, более интересные.

Официальная версия гласит о том, что сдал Зою её соратник Клубков, захваченный в плен немцами. Но в этой истории есть целый ряд несоответствий. Например, журналист, составивший статью о подвиге Зои, беседовал с жителями деревни Петрищева, где партизанка была схвачена, подвергнута пыткам и казнена. Так вот, никто из деревенских не указывал на то, что Клубков был на территории села. В протоколах допроса партизана было указано, что держали его в штабе немецкой армии, который находился в деревне Пепелище, а не в Петрищево. Получается, что неофициальная версия может быть самой правдивой из всех. Согласно сведениям неофициальным, Зою повязали прямо на «месте преступления», то есть при попытки поджога сарая деревенского старосты, сотрудничавшего с германцами. А вот с её товарищем Василием ситуация сложилась очень непростая.

Показания Клубкова были полностью ложными. Он пытался убедить НКВД, что был схвачен «четырьмя рослыми немцами» и даже заявлял о своих невиданных страданиях. Как сказал изменник, немцы повязали его ночью в той же деревне, где Зоя и её товарищи выполняли задание командования. Всё, что сказал Клубков, не соответствовало действительности. Никто его не захватывал в плен… Вообще. Просто он сам решил добровольно перейти на сторону Рейха. Немецкий офицер, принявший Клубкова, потребовал от него сдачи всей ценной информации. Василий на это выдал всех своих товарищей, включая и Зою Космодемьянскую. И Зое и тому, кто её предал, было по 18 лет. Это были ещё вчерашние дети.

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