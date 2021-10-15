«Российские космические системы» рассекретили некоторые страницы лунной программы СССР

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15 октября 2021, 11:50

Изучая информацию о планах советских инженеров по отправке космического корабля с человеком на борту на Луну, эксперты приходят к выводу, что шансы воплощения проекта в реальность были мизерными.



Проблема заключалась в отсутствии двигателей, имеющих необходимую тягу и способных выдерживать серьёзную нагрузку. Специалисты в то время не обладали технологиями для обеспечения посадки корабля в автоматическом режиме. Более полувека назад в НИИ 885 подготовили доклад о формировании системы управления пилотируемого лунного корабля. Первый раз на Луну планировалось отправить сразу трёх человек. Инженеры разрабатывали систему, которая должна самостоятельно определять параметры в окололунном пространстве без применения наземных устройств. Автономности отдавалось предпочтение, так как полностью управлять кораблём с Земли не было технических возможностей. Сигналы в таких случаях идут с большой задержкой.



Независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что проект реализовать было крайне сложно. Советская ракета для Луны могла вывезти только 100 тонн, что на 40 тонн меньше американской ракеты «Сатурн-5». Большая стартовая масса не позволила бы взлететь и плавно приземлиться кораблю.





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