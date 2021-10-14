Как разрушался режим Франко в Испании

Аргументы Недели → История 13+

14 октября 2021, 14:41 Александр Крохмаль, Журналист

Режим Франко, также известный, как Фаланга, принёс Испании и бедствия и прогресс, но бедствий было всё-таки больше. Кровавая диктатура без жалости и сожаления уничтожала всех, кто ей препятствовал, и кто пытался требовать определённых свобод. Сам генерал Франко во время Второй Мировой , как и до её начала, активно поддерживал Адольфа Гитлера и Муссолини. Фашистская Италия и Третий Рейх считались главными союзниками Испании и её надёжными партнёрами. Но всё же именно Франко удалось пережить всех кровавых тиранов Европы и продолжать править вплоть до середины 70-х годов. Благодаря своей хитроумной политике, он оставался относительно нейтральным лидером во время Второй Мировой, хотя при этом, даже посылал на помощь Рейху знаменитую «Голубую дивизию». Франкистский режим был одним из тех, который всё-таки сумел удержаться, несмотря ни на какие «толчки», устраиваемые бесстрашным сопротивлением.

На протяжении всего правления Франко с ним отчаянно боролись всевозможные радикалы и партизанские группы, мечтающие положить конец безумной деспотии единоличного тирана. Одними из главных врагов Фаланги были коммунисты. Они боролись с ним ещё во времена Испанской гражданской войны. Проиграв главную битву, и уступив Франко, коммунистически настроенные партизаны продолжили свою теневую войну. После Второй Мировой, партизанские группы и анархисты сражались с франкистами так же отважно, как и во все предыдущие годы. То и дело проходили сведения о нападениях на военные гарнизоны или форпосты. Для Басков и некоторых этнических меньшинств Испании Франко считался, пожалуй, главным врагом «всего живого». Именно в дни его правления появилась знаменитая организация экстремистов под названием ЭТА. В 1959 году Баски перешли к вооружённой борьбе с диктаторским режимом. Считается, что их тайно поддерживали агенты КГБ.

Во время Холодной войны режим Фаланги подружился с США и некоторыми странами Европы. На самом деле, в самой Европе и уж тем более в Америке, прекрасно понимали, кто именно стоит у власти в Испании. Но ненависть Франко к коммунистам и Советскому Союзу спасла ему жизнь на долгие годы. Именно из-за этой причины франкисты сумели удержаться до середины 70-х годов. К тому же свою значимую роль сыграло «испанское экономическое чудо» и превращение страны в курортный рай. Хотя проблемы свободы слова и выражения мысли всё ещё продолжали отталкивать многих европейцев. Левые радикалы продолжали наносить удары за ударами по испанскому правительству. В начале 50-х годов по всей Франкистской Испании проходили массовые демонстрации и протесты под экономическими лозунгами. В 1956 году Мадрид охватила волна студенческих выступлений. Акции продолжались вплоть до 60-х годов. В Каталонии противодействие режиму едва не перешло в восстание, но спецслужбы Франко сумели вовремя арестовать зачинщиков грядущего бунта. Франкисты успешно справлялись со всеми демонстрациями и тщательно выслеживали экстремистские группировки.

Кризисом режима называется период с 1967 года, когда в стране постепенно начинался переход к демократии. В том же году был принят Органический закон о государстве, в соответствии с которым было произведено разделение постов главы государства и главы правительства. 22 июля 1969 года Франко назначил своим преемником принца Хуана Карлоса де Бурбона, наследником известной династии королей. Это было сделано на случай, если генерал умрёт раньше времени или будет убит террористами. Тогда же Франсиско Франко организовал новое правительство во главе с его верным соратником, адмиралом Каррерой Бланко. В 73-м году Бланко едва не получил полный контроль над всей Испанией, благодаря инициативе его покровителя. Но 20 декабря Каррера был успешно устранён боевиками ЭТА. В государстве начались разговоры о грядущем переходе к демократическим идеям. Диктатура никого не устраивала, да и Франко уже растерял достаточно сил. Его былая власть постепенно сходила на нет. Всему виной было его ухудшающееся состояние здоровья. «Каудильо» заработал себе острый перитонит. Он перенёс 2 инфаркта и ампутацию почти половины желудка. В 1975 году Франсиско Франко умер на радость всех, кто долгие годы страдал от его гнёта.

После смерти диктатора к власти пришёл король Хуан Карлос, окончательно завершивший демократические преобразования в Испании. Председателем правительства был объявлен Ариас Наварро, учредивший некоторые методы, направленные на либерализацию. В 1976 году уже были приняты законы о манифестациях и о праве на политические ассоциации, подразумевающие создание отдельных партий. Ближе к 1977 году после ухода Наварро в отставку, правительство возглавил Адольфо Суарес, настоящий гений демократии. Именно он стал тем человеком, который объявил амнистию большинству политических заключённых. Правда франкистов в Испании никто не преследовал и не пытался упрятать за решётку. Политики договорились о плавном переходе в демократию, что означало полное отсутствие судебного преследования для всех виновников преступлений.

На данный момент в Испании всё ещё сохраняются радикальные группы, прославляющие диктатуру Франко и его политику. Но эти группы, как правило, находятся в меньшинстве. Большая часть испанцев осуждает таких людей, считая их за психически ненормальных и неуравновешенных. Каталонцы же продолжают ненавидеть Франко и часто высказываются об этом публично. «Франко – это прошлое», - обычно говорят пользователи испанских соцсетей, «Если мы будем глядеть в него, у нас просто исчезнет будущее».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости