О «неизвестной» Воронежской битве 1942-43 гг., которую называли вторым Сталинградом

Аргументы Недели → История 13+

13 октября 2021, 11:19 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Оборона Воронежа является одним из важнейших, ключевых сражений Великой Отечественной войны. Ожесточённые бои прямо в черте этого города продолжались семь месяцев подряд, одновременно со сражением за Сталинград. Воронежская битва была незаслуженно «забыта» в советское время, так как в ней участвовали и войска будущей социалистической Венгрии, отметившиеся там не столько военными победами, сколько запредельной жестокостью в отношении мирного населения. Теперь же ничего не мешает вернуть Воронежской битве её истинное значение*.

Нужно сразу отметить, что «ИЗЪЯТИЕ» ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ БИТВЫ НАЧАЛОСЬ УЖЕ С ИЗЛОЖЕНИЯ ИСТОРИКАМИ ПЛАНА НЕМЕЦКОГО ЛЕТНЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ 1942 ГОДА. Этот план – «Блау» – на самом деле, имел три части: целью главного удара – «Блау-1», который наносился первым – 28 июня 1942 года, из района Курска, был захват Воронежа; целью операции «Блау-2», который начал реализовываться спустя несколько дней, был Сталинград; «Блау-3» имел целью захват Кавказа.

Немецкий Генеральный штаб никогда не ставил войскам бессмысленных целей, поэтому и все составляющие плана «Блау» были чётко обоснованы. Захват Воронежа позволял перекрыть находившиеся недалеко к востоку от него стратегические автомобильные и железнодорожные коммуникации между южными регионами страны и её западной частью, что значительно затруднило бы переброску подкреплений и снабжение советских войск, защищавших Сталинград и Кавказ. Кроме того полный захват Воронежа позволял немцам ударить на Сталинград со второго направления, но, главное, создавал угрозу наступления на Москве уже не только с запада, но и с юго-востока.

В любом случае ПОТЕРЯ СОВЕТСКОЙ СТОРОНОЙ ВОРОНЕЖА ПОЧТИ ГАРАНТИРОВАЛА БЫСТРЫЙ ЗАХВАТ НЕМЦАМИ СТАЛИНГРАДА.

Именно исходя из такого замысла и были сформированы ударные группы операции «Блау». В наступлении на Воронеж участвовали три сильнейшие армии: немецкие 4-я танковая и 2-я полевая, а также 2-я венгерская. На Сталинград наступала 6-я полевая армия, а на Кавказ – 17-я полевая. Что касается армий других немецких союзников, то 8-я итальянская армия лишь месяц спустя присоединилась к 6-й армии, а 3-я румынская – в сентябре.

Как и предполагало немецкое командование, советская 40-я общевойсковая армия Брянского фронта (из которого в дальнейшем будет выделен Воронежский фронт), находившаяся на направлении главного удара, была за два дня сбита с позиций и начала отход. Наступление немцев на юго-восток явилось неожиданностью для советского Генерального штаба, готовившегося к отражению нового наступления на Москву. Поэтому у немцев в рамках операции «Блау-1» было подавляющее преимущество в количестве войск, танков и артиллерии.

При всём этом, БИТВА ЗА ВОРОНЕЖ ЯВИЛАСЬ ПРИМЕРОМ СОВЕРШЕННО ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ. Советские войска отходили, но не бежали; не было никаких «котлов», отчего немцам удавалось брать очень мало пленных. Отход советских дивизий представлял собой череду жёстких арьергардных боёв на всей ширине вражеского наступления, то и дело приводивших к его приостановке.

У рек Тим, Кшень, Олым немцы вынуждены были собирать все силы для штурмовых ударов по очередным советским рубежам обороны. Бойцы стрелковых дивизий и танковых частей, встававших на пути мощной немецкой группировки, дрались насмерть, так как знали, что посланные Генштабом подкрепления прибудут к Воронежу лишь через несколько дней.

К моменту подхода немцев к Дону, от которого до Воронежа было лишь 15 километров, после понесённых советскими войсками огромных потерь, ГОРОД ЗАЩИЩАЛ УЖЕ ЛИШЬ НЕБОЛЬШОЙ ГАРНИЗОН, основой которого являлась одна стрелковая дивизия, танковый корпус и несколько стрелковых полков НКВД. Порой, на отдельных участках складывалась ситуация, когда целая немецкая дивизия не могла сбить с позиций один советский батальон. После того же, как бои переместились в городские кварталы, там начались отчаянные ВСТРЕЧНЫЕ АТАКИ, ПОСТОЯННО ПЕРЕХОДИВШИЕ В РУКОПАШНЫЕ СХВАТКИ.

Лишь введя в город шесть дивизий: танковую, три моторизованные и две пехотные, немцы смогли захватить западную часть города, которую от восточной отделяла лишь неширокая река Воронеж. Но вскоре к городу начали подходить советские подкрепления, и захватчики вынуждены были вести в городе уже в основном оборонительные бои, что не только НЕ ПОЗВОЛЯЛО ПЕРЕБРАСЫВАТЬ С ВОРОНЕЖСКОГО УЧАСТКА ФРОНТА ПОДКРЕПЛЕНИЯ К СТАЛИНГРАДУ, но и отвлекло часть войск, изначально предназначавшихся для усиления немецкой 6-й армии.

ДОЛГИЕ МЕСЯЦЫ В ВОРОНЕЖЕ ПРОДОЛЖАЛИСЬ ЖЕСТОКИЕ БОИ, в результате которых советские войска постепенно отвоёвывали у немцев городские кварталы. Одновременно на 160-километровом участке Среднего Дона, войска Воронежского фронта противостояли многочисленной 2-й венгерской армии.

ПОТЕРИ ВРАГА У СТАЛИНГРАДА И ВОРОНЕЖА БЫЛИ СРАВНИМЫ. В районе Воронежа немцы и их союзники только убитыми потеряли 320 тысяч человек, а пленными – 75 тысяч.

Можно сказать, что ВОРОНЕЖСКОЕ СРАЖЕНИЕ БЫЛО ЧАСТЬЮ ЕДИНОЙ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ, ДРУГОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ БЫЛО СРАЖЕНИЕ У СТАЛИНГРАДА. Проведённая в декабре 1942 года операция «Малый Сатурн» – удар по коммуникациям в тылу немецких воронежской и сталинградской группировок, в котором решающую роль играли войска Воронежского фронта, считается частью и Сталинградской битвы.

Неудивительно поэтому, что ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННЫМИ БЫЛИ ПОБЕДЫ В ЭТИХ ДВУХ ВЕЛИКИХ БИТВАХ: 2 февраля 1943 года капитулировала вражеская группировка в Сталинграде; а за несколько дней до этого – 25 января был освобождён Воронеж.

Затем началось мощное советское контрнаступление на запад на широком фронте – от Сталинграда и от Воронежа, приведшее к возврату многих советских территорий, ранее захваченных врагом.



*В статье использован материал, взятый из моего исторического романа «Город на крови» – о Воронежской битве 1942-43 гг.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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