В древние времена Япония могла быть частью Лемурии

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12 октября 2021, 18:37 Александр Крохмаль, Журналист

Страна Восходящего Солнца известна каждому жителю Земли. Япония считается одной из самых развитых стран мира с довольно сильной экономикой и развитой бизнес-сферой. Расположена она на Японских островах, а центральная её часть находится на Хонсю, главном «императорском» острове. Однако при этом, стоит отметить, что нам только кажется, будто бы мы знаем всё о японцах. На самом деле мы знаем всё, и одновременно не знаем ничего. Происхождение этого народа и их изолированного языка до сих пор остаётся загадкой для учёных. Многие эксперты считают, что нынешние японцы – это потомки выходцев с Алтайского края (или с Кореи), которые ассимилировались с местным островным населением – племенами Айну. Но всё же есть и другая теория, более мистическая.

Если посмотреть на историю и летописи древней Японии, то там исторические персонажи вполне неплохо взаимодействуют с мифическими. При этом, как известно, императоры (тэнно) Страны Восходящего Солнца ведут свою родословную от самих Богов. Первым владыкой Японии является Дзимму, прямой потомок Богини Солнца Аматэрасу. Считается, что он жил в 6 веке до нашей эры, и прожил примерно 126 полных лет. Отцом Дзимму был настоящий бог по имени Угаяфукиаэдзу но Микото, внук Аматэрасу. Примечательно то, что в летописях и космологии Японии всё время упоминается океан, и очевидно речь идёт о Тихоокеанском регионе. В Японии и поныне фольклор признаётся за реальную историю этой страны. Кем именно являлись эти таинственные боги (ками или камуй), породившие в итоги императорскую династию, – никому не известно. Но они упоминаются, как вполне человечные исторические персонажи, которые активно вмешивались в жизнь простых смертных.

Японский императорский дом до сих пор скрывает тайну своего происхождения. Императорская фамилия предпочитает не делиться информацией ни с кем из «непосвящённых». Поэтому история многих японских артефактов и в частности, история самой гробницы императора Дзимму, является большой загадкой для всего человечества. Возвращаясь к лингвистическому вопросу, стоит отметить, что японский язык – это настоящий уникум среди всех языков мира. И это точно такая же тайна, как и всё остальное. Встречаются множественные параллели с некоторыми алтайскими языками, а также с австронезийскими. Некоторые элементы даже схожи с языками жителей Полинезии, что вызывает бурю обсуждений. Также неизвестна история працивилизации Айну, которая возможно существовала ещё с начала времён Дзёмона (13 000 лет до н.э.).

Япония – это таинственная страна; держава, история которой неизвестна никому из учёного сообщества. Возможно, там существует определённый круг лиц, близкий к императору, который никогда не раскроет истину происхождения японского народа и его древнего языка. Но стоит предположить, что Страна Восходящего Солнца может иметь определённую связь с мифом о Лемурии, гипотетически существовавшем материке посреди Тихого океана. Если вспомнить полинезийцев, то сразу же бросаются в глаза их родственные языки. Маори могут понимать гавайцев, а гавайцы жителей острова Пасхи. Плюс ко всему, почти все они заявляют, что когда-то они жили на большом-пребольшом острове, который впоследствии исчез.

Миф о Лемурии появился неспроста. Его ещё изучали в 19-м веке. Отдельные исторические личности заявляли, что некоторые монахи Азии хранили древние манускрипты, подтверждающие доказательство существования материка. В Индонезии и Филиппинах многие признают возможность существования Лемурии посреди Тихого океана. Некоторые разделяют миф на две части – на Лемурийскую теорию и теорию материка Пацифиды. Однако, всё сходится к тому, что Лемурия и Пацифида может быть одним и тем же континентом. Не стоит забывать, что названия этих материков были придуманы уже европейцами. Как именно они могли называться на самом деле – остаётся вопросом.

В Японии, как и в Индонезии, признают вероятность существования Лемурии. Недалеко от архипелага Рюкю (принадлежит Японии), в конце ХХ века были обнаружены таинственные руины, находящиеся на дне океана. Мировое учёное сообщество, по неизвестным причинам (или возможно по запросам императора?), отказалось от их детального исследования. Более того, некоторые из экспертов стали говорить, что руины могут иметь естественное происхождение. Но всё же тех, кто утверждал обратное, поразило обилие слишком правильных структур. Отдельные элементы напоминали статуи, другие «кольцевую дорогу», а третьи и вовсе были похожи на древние пирамиды. Профессор Кимура из университета Рюкю на полном серьёзе заявил, что эти террасные образования могут являться наследием древнейшей Тихоокеанской цивилизации.

Если Лемурия и правда существовала в древние времена, то Япония несомненно была её частью. Возможно, с этой тайной как-то связаны всё ещё остающиеся на территории островов племена Айну, культура которых так же вызывала вопросы у учёного сообщества. Ведь по некоторым данным, у Айну тоже была могучая цивилизация, которую теоретически могли сокрушить захватчики с регионов Кореи, как раз те самые современные японцы. В этом случае получается, что Япония может состоять из потомков жителей Лемурии и представителей алтайских племён, которые впоследствии расселились на островах и ассимилировались с местными. Отсюда и ответы на все вопросы о таинственной истории и мифологии Страны Восходящего Солнца. Но всё же это всего лишь предположение, и оно никак не может быть научным доказательством реального существования Лемурии.

Ещё примечательно то, что до 1945 года власть императоров Японии была божественной. Самодержца почитали практически, как живое божество. На него нельзя было смотреть, нельзя было называть по имени, и даже думать о нём плохо не позволялось. Считалось, что он являлся высшей инстанцией не только в государстве, но и среди всех людей на планете. Нечто подобное мы наблюдали в древнем Египте, когда власть фараона считалась такой же божественной и далёкой от остального человечества. Может ли быть связана японская божественность императоров с теми устоями, которые были нормой для жителей древнего мира? И может ли она вести своё происхождение от древних правителей Лемурии, которые первыми возомнили себя Богами? Пожалуй, на эти вопросы мы ещё долго не получим ответов.

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