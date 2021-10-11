«Семибанкирщина»: как перед выборами президента РФ в 1996 году олигархи подружились с властью

Аргументы Недели → История 13+

11 октября 2021, 14:37 Источник: diletant.media

Фото: delyagin.ru

Свалившаяся на головы россиян в 90-е свобода, граничащая со вседозволенностью, довольно быстро им надоела. В стране процветал криминал, а оппозиция с каждым годом становилась сильнее. Тем временем приближались президентские выборы 1996 года, на которых все шансы на победу были у коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.



Страх перед возвращающимся коммунизмом испытывали творческие люди и бизнесмены - все, кому удалось быстро подстроиться под новые реалии. Но более всех победа Зюганова на выборах угрожала банкирам.



В 1996 году Борис Березовский в интервью газете Financial Times сообщил, что более половины всех экономических ресурсов России сосредоточены в руках семи людей - олигархов, сил у которых достаточно для контроля не только экономики, но и политики. Так появился термин «семибанкирщина». Однако влиятельных людей было не семь, а немного больше: Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Михаил Фридман, Пётр Авен, Владимир Гусинский, Александр Смоленский, Владимир Потанин, Виталий Малкин и Владимир Виноградов.



Свои реальные возможности они получили благодаря программе залоговых аукционов. В середине 1990-х годов Березовский и компания контролировали большую часть природных богатств государства. В их руках оказались нефть и цветные металлы, которые в то время особой ценностью не считались. Нефть и цветмет стоили дешево, поэтому тогда власть не обращала внимание на людей, которые забрали их себе. Олигархи также за короткий срок смогли создать мощнейшие медийные холдинги, взяв под контроль газеты, журналы и телевидение.



Все понимали, что если пустить события на самотёк, то победят коммунисты. Рисковать огромными деньгами и властью олигархи, конечно, не хотели. Ради общей цели — победы Ельцина на выборах — они даже забыли на время о собственных разногласиях.



Правительство не видело в олигархах надёжных союзников, но перед президентскими выборами 1996-го сложилась странная на тот момент ситуация: власть и олигархи оказались нужны друг другу. Борис Ельцин пригласил крупнейших бизнесменов на встречу, по итогам которой была принята масштабная предвыборная программа, которую финансировали банкиры.



За большие гонорары под лозунгом «Голосуй или проиграешь» на стороне Ельцина выступили многие известные музыканты. Россияне до сих пор помнят танец Бориса Николаевича на концерте Евгения Осина.



Во втором туре выборов президент смог обойти Зюганова, и олигархи облегчённо выдохнули. А для власти пришла пора платить по счетам. Кремль «забыл» о возврате средств по залоговым аукционам и позволил дальше приватизировать всё то, что «плохо лежит». Олигархов между собой больше ничего не связывало, среди них вновь начались разногласия, но в начале 2000-х почти все они сошли со сцены.



Бориса Березовского не стало в 2013 году. Его тело обнаружили в Англии. По одной из версий, олигарх покончил с собой, по другой — его убили.



Михаил Ходорковский провёл 10 лет в тюрьме, затем эмигрировал из России. Сейчас он продолжает заниматься общественно-политической деятельностью.



Владимир Гусинский уехал из России в 2000-м, а Смоленский «растворился» в 1998-м. Виноградова не стало в 2008 году. Малкин отошёл от политики и покинул Россию.



Пётр Авен сейчас занимает 23-е место в списке богатейших бизнесменов России, а Владимир Потанин — 54-й среди самых богатых людей мира. Михаил Фридман занимает 8-е место в списке богатейших предпринимателей России.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости