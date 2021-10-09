Убийство Джона Кеннеди до сих пор вызывает много вопросов

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9 октября 2021, 22:14 Александр Крохмаль, Журналист

Ликвидация президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года вызвала массу вопросов у мировой общественности. К тому же до сих пор это дело остаётся открытым. За всё проведённое время так и не удалось определить, кто же именно стоял за заговором против американского лидера. Одни заявляют, что это были агенты ФБР, другие указывают на ЦРУ, третьи рассказывают про якобы советский заговор, а некоторые и вовсе рассуждают о прямой вине масонов и тёмных магов. Теорий и гипотез на тему убийства Кеннеди уже набралось немало. Хронику преступления мы можем посмотреть в «прямом эфире», так как убийство было заснято на камеру. Но окончательного мнения по поводу личности убийцы на данный момент не существует.

Что мы, собственно говоря, вообще знаем из хроники? Выстрелы раздались уже к 12:30. Причём, первоначально планировалось, что кортеж поедет по прямой Мэйн-стрит. По неизвестной причине, маршрут изменился, и машины поехали уже по Эльм-стрит, где их скорость начала замедляться. Кроме того, Эльм-стрит оказалась ближе всего к складу учебной литературы, откуда в общем-то и велась стрельба. Создавалось впечатление, что кто-то в президентском стане прекрасно знал о том, что главу государству скоро отправят в мир иной. Когда выстрелы раздались, их вначале даже не распознали. Некоторые подумали, что это хлопки шутихи или просто звук выхлопа. Даже спецагенты не сразу сориентировались. Но когда все поняли, что к чему, было уже очень поздно. Кеннеди получил два пулевых ранения, последнее из которых оказалось смертельным.

Вскоре полиция и спецслужбы взялись за дело. На основании ряда показаний час спустя полицейский Типпит попытался задержать работника склада по имени Ли Харви Освальд. У Освальда оказался пистолет, и он застрелил стража порядка. Конечно самого преступника тоже схватили, но через 2 дня он погиб. Его застрелил некий Джек Руби, когда Освальда выводили из полицейского участка. К 24 ноября президент США уже был убит, а вместе с ним и главный подозреваемый. На протяжении долгого времени дело об убийстве изучала специальная комиссия. Судейские пришли к выводу, что покушался на президента убийца-одиночка. Джек Руби же, по некоторым данным, тоже действовал в одиночку, так как им руководили личные мотивы. В дальнейшем комиссию по делу об убийстве Джона Кеннеди привело в Новый Орлеан, родной город Освальда. Но там «клубок» ещё больше запутался и окончательно сбил с толку всё расследование.

Вечером 22 ноября в баре Нового Орлеана произошла ссора двоих людей. Их звали Гай Банистер и Джек Мартин. Банистер руководил здесь небольшой детективной фирмой. Причиной ссоры был обычный производственный конфликт. И вот в пылу спора Банистер вытаскивает пистолет и несколько раз бьёт им Мартина по голове. И тот на это крикнул, «Что, убьёшь меня так, как вы убили Кеннеди?». Попавшего в больницу Джека Мартина допросили. Фраза уже была донесена до полиции. Как оказалось, Банистер, будучи начальником Джека, был знаком с неким Ферри, который в свою очередь прекрасно знал Освальда. Пострадавший утверждал, что Ферри с помощью гипноза или колдовства убедил Освальда убить Кеннеди. Мартина конечно же сочли ненормальным, но полиция всё равно взялась за дело. Вскоре был допрошен и Ферри, но никаких точных данных следствие не получило.

В 1966 году расследование снова возобновилось. Окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон собрал свидетельские показания, которые подтверждали, что Кеннеди был убит в результате заговора с участием бывшего пилота авиации Ферри и бизнесмена Клея Шоу. Прокурор зацепился за то, что в отчёте комиссии фигурировал некто по имени Клей Бертран. Сразу после убийства президента США он звонил новоорлеанскому адвокату Дину Эндрюса и предлагал вступиться за Освальда. Гаррисон подумал, что Клей Бертран и Клей Шоу – это одно и то же лицо. В феврале 1967 года подробности дела о новом расследовании убийства появились в New Orleans Stares Item. Буквально через несколько дней после этого Дэвид Ферри, фактически обвиняемый в покушении на Кеннеди, был найден мёртвым у себя дома. Мужчина умер от кровоизлияния в мозг, но очень странным было то, что он оставил у себя записки сумбурного содержания. На суицид его смерть не была похожей вовсе.

Вскоре расследование приостановили и на этот раз навсегда. Прокурор Гаррисон пытался довести дело до конца, но все его попытки обернулись фиаско. На суд вызывали свидетелей, однако присяжные заседатели не вняли их аргументам. Клея Шоу в итоге признали абсолютно невиновным. А дело с убийством Кеннеди так и осталось незавершённым. Кто именно стоял за заговором – неизвестно до сих пор. И возможно, мы так и не узнаем, что же на самом деле случилось 22 ноября 1963 года, и кто же являлся организатором всего этого кошмара.

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