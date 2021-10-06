Легко ли Рюрику было править Русью

Аргументы Недели → История 13+

6 октября 2021, 11:18 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Основатель новой русской династии Рюрик, прибывший в столицу Руси Словенск (будущий Новгород) в 862 году вместе с братьями Трувором и Синуесом, не встретил в народе какого-либо недовольства своему воцарению. Чего не скажешь о части русской знати, очевидно, рассчитывавшей, воспользовавшись прекращением прежней династии, отделить от страны значительные территории, чтобы там царствовать.



В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым РЮРИК БЫЛ ЧЛЕНОМ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ. Недаром российский историк 18 века Татищев писал, что «Рюрик первым на Руси проименовался Князь великий – что по-гречески архикратор или василевс».

Рюрик был приглашён на правление по завещанию умершего в 860 году Гостомысла, который не оставил наследника. Исходя из сведений российской императрицы Екатерины II, имевшей в своём распоряжении множество древних рукописей, в том числе ныне утерянных, можно с уверенностью утверждать, что ГОСТОМЫСЛ БЫЛ ПРЯМЫМ ПОТОМКОМ, В 14-М ПОКОЛЕНИИ, РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА ОДОАКРА, правившего с 480 по 493 годы.

В летописном своде 17 века «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» сообщается, что в 860 году послы из Словенска (столица великого русского царства Славии*) были отправлены за море к «кесарю Августу», чтобы он назначил в «русскую землю» править «КЕСАРЯ ВЕЛИКОГО, ИМЕНЕМ РЮРИКА, РОДА СУЩ АВГУСТОВА». Потому никто на Руси и не усомнился в его праве, по завещанию Гостомысла, занять словенский трон.

Но это не остановило ЗАГОВОРЫ И МЯТЕЖИ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ НЕКОТОРЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЭЛИТЫ, ЖЕЛАВШИМИ САМИ СТАТЬ ПОЛНОВЛАСТНЫМИ ПРАВИТЕЛЯМИ.

Наиболее опасный мятеж против нового властителя русского государства организовал в 864 году в Словенске муж старшей дочери Гостомысла Водим «Храбрый» («Никоновская летопись», 16 век). ВОДИМ И РАНЕЕ РАСЧИТЫВАЛ ЗАНЯТЬ СЛОВЕНСКИЙ ПРЕСТОЛ, ИСХОДЯ ИЗ СВОЕГО НЕПРЯМОГО РОДСТВА С ГОСТОМЫСЛОМ. К тому же он был недоволен тем, что Рюрик отнял у него Изборск и отдал под управление своему брату Синеусу.

Водим был признанным военным вождём, так как, по словам Татищева, «Изборск у северных Хунигардом и Шуей именован – сие все древние отечеством гуннов именуют».

РЮРИК ПОДАВИЛ МЯТЕЖ И КАЗНИЛ ВОДИМА. Вместе с ним были казнены и многие поддержавшие его «советники» (сторонники). Эта история вызвала большой интерес Екатерины II, которая сочинила по её мотивам пьесу «Историческое представление из жизни Рюрика».

Заговоры на Руси после казни Водима не закончились. В «Повести временных лет» (12 век) говорится, что ЧАСТЬ СТОРОННИКОВ ВОДИМА БЕЖАЛИ В КИЕВ И, ОЧЕВИДНО, ПРОДОЛЖИЛИ «ЗЛОУМЫШЛЯТЬ» ПРОТИВ РЮРИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ. Так, очень подозрительными выглядят одновременные смерти обоих братьев Рюрика – Синуеса и Трувора «от болезней» в 864 году.

То есть в Киеве, который был построен по приказу Гостомысла в 854 году – в качестве русского торгового и военного форпоста, очевидно, тоже возникла фронда новому словенскому царю. Её возглавили назначенные туда Рюриком в том же 864 году Аскольд и Дир. Согласно «Новгородской первой летописи» (14 век), они не были связаны родством с Рюриком и являлись его «боярами» (дружинниками). О стремлении Аскольда и Дира сделать киевские земли независимыми от Славии свидетельствует тот факт, что наследовавший Рюрику Олег, решив перенести столицу Руси в Киев, вынужден был провести настоящую военную операцию, чтобы свергнуть Аскольда и Дира.

Несмотря на мятеж Водима, РЮРИК СУМЕЛ УТВЕРДИТЬСЯ НА ТРОНЕ И ПРИВЛЕЧЬ НА СВОЮ СТОРОНУ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СЛОВЕНСКОЙ ЭЛИТЫ. Татищев писал, что Рюрик, «обладая всею землею, не имея ни с кем войны, заботясь об обеспечении пути “из варяг в греки”, построил Новгород над Волховом и, там пребывая, раздавал области вельможам своим: одному Полоцк, другому Ростов, иному Белоозеро, иному Изборск, Смоленск и Муром».

РЮРИК УМЕР В 879 ГОДУ из-за болезни, передав опеку над сыном – малолетним Игорем, своему шурину Олегу, «князю урманскому» («Иоакимовская летопись», 11 век). Историки точно не знают, что такое «урманское» княжество, выводя именование «урман» то от слова «норман», то от слова «мурман». В «Толковом словаре» Даля это слово означает «дремучий хвойный лес» и «медведь». Однако исходя из родства Рюрика с византийскими (ромейскими) императорами, можно предположить, что он был женат на ромейке, а брат её был, соответственно, «РОМАНном» (ромеем) – «уРМАНом».

То, что Русью правил род, близкий к роду императоров Византии, имело для Руси не только моральную, но и большую экономическую выгоду. Во-первых, это обеспечило защиту Днепровского торгового пути. Но, кроме того, очевидно, что РЮРИК ОТПРАВИЛСЯ НА ПРАВЛЕНИЕ РУСЬЮ, ИМЕЯ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР С ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, которая вследствие усилившейся экспансии западных католических королевств нуждалась в военной помощи. Этот договор и обусловил право русских царей на византийскую дань, именно для подтверждения которой, а вовсе не для грабежа Империи, каждый русский царь (до 11 века), а затем и великие князья, отправлялись к Константинополю в дипломатический «поход». В том числе: Олег – в 907 году; Игорь – в 941 и в 944 годах; Ольга – в 955 году; Святослав – в 971 году; Ярослав – в 1043 году.

Рюриковичи, потомки «Августа», сохранили доставшиеся им земли Руси, наследовавшей державе древних праславянских народов – скифов и сарматов. ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ БЫЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДОЛГИХ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ – верховная власть на Руси принадлежала Рюриковичам более 700 лет, до 1598 года, когда скончался бездетный царь Федор Иоаннович, сын Ивана «Грозного».



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно с 4 века существовало единое русское царство Славия, подвластные земли которого включали всю территорию нынешней Восточно-Европейской равнины.

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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