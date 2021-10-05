Заговор, который остался в тени

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5 октября 2021, 14:09 Елена ДЕМЕНЕВА

Фото: Владимир СТЕПАНОВ; Презентация книги Валентина Степанкова вызывала в Перми огромный интерес

Немногим более 30 лет прошло с событий 1991 года, которые до сих пор вызывают активную полемику. Что делал Горбачёв в три августовских дня 1991 года? О чём не договорились заговорщики в решающую ночь переворота? Что выяснило следствие по делу ГКЧП? Эти материалы до сих пор остаются закрытыми. Но есть люди, которые с ними работали и могут рассказать о путче 1991 года языком документалистики.

4 октября в Перми в библиотеке им. Горького состоялась презентация книги «ГКЧП: следствием установлено», выпущенной издательством «Аргументы недели». Ее автор Валентин Степанков - бывший прокурор Перми, а в 1991 году Генеральный прокурор России - рассказал, как создавалась книга. Особый интерес представляют источники – материалы уголовного дела, которые так и остались закрытыми для историков, политологов, юристов, не говоря уже об обычных гражданах.

Фото: Владимир СТЕПАНОВ

- У книги есть судьба, - отмечает Валентин Степанков. - 30 лет назад следствие шло достаточно быстро, дело было расследовано за 4,5 месяца. Нынешние следователи не представляют, как это удалось сделать. Уголовное дело было передано из союзной прокуратуры в Россию, работали профессионалы. Когда шло следствие, ГКЧПисты находились под стражей, и каждый день газеты публиковали целые полосы – материалы, которые они писали в камере и передавали адвокатам. Никаких проблем с этим в то время не было, и каждый день огромными тиражами освещалось видение ситуации со стороны людей, которых мы обвиняли в тяжком преступлении. И тогда мы пошли на неординарный шаг – написать книгу и издать ее еще до рассмотрения дела в суде. Сейчас нормы другие, но старый УПК это допускал. Это был наш ответ на ту волну, которая шла в прессе и в общественном сознании. Книга разошлась большим тиражом, но с тех пор прошло 30 лет. За эти годы ГКЧПсты выпустили свои мемуары, и вызрело решение еще раз вернуться к этой теме.

Как рассказал автор, книга отличается от первого издания целыми разделами. Исключены политические оценки, актуальные для 90-х, но появились полемика с суждениями, высказанными участниками путча.

- Книга – не художественный вымысел, это чистая публицистика, основанная на материалах уголовного дела, - напоминает автор. - Почему к ним нет доступа? Я это дело не засекречивал. Наоборот, мы сделали все, чтобы оно было рассмотрено в гласном и публичном процессе. Дело засекретили в суде, хотя там нет никакой государственной тайны. Даже в эпизоде про то, как у Горбачева изъяли ядерный чемоданчик. Ни кодов, ни описания устройства – никаких секретов. Но дело остается в архивах Верховного суда, и к нему доступа нет.

Фото: Владимир СТЕПАНОВ

Возможно, еще и по этой причине за 30 лет вокруг дела сложились мифы, которые влияют на восприятие исторических событий, на формирование общественного мнения. В их числе – упрощенные оценки типа «какие-то старички что-то там сделали» или «это просто грызня верхушки». И самый популярный миф – что Горбачев сам был сторонником ГКЧП, но в силу своей хитрости отсиделся в Форосе, предоставив действовать другим. И никто его там не изолировал.

- Эту точку зрения поддерживает, например, Александр Руцкой, - отмечает Валентин Степанков. - Между тем в деле имеется допрос Руцкого с моим участием, на котором он рассказывает, как именно был изолирован Горбачев, в каком он находился физическом и психологическом состоянии, как не работали телефоны.

Автор привел и другие примеры того, как искажались события в разных источниках, воспоминаниях, в том числе и непосредственных участников. Сегодня им, да и некоторым политическим силам выгодно показать, что ГКЧПсты были не преступниками, а практически спасителями СССР. Поэтому в книге уделяется внимание множеству деталей, которые развенчивают и этот миф:

- В книге описано, как готовился и формировался этот заговор, как они тряслись, боялись последствий, как Крючков манипулировал всеми участниками событий. Тот же вице-президент страны Янаев – они его всерьез не воспринимали, поставили в известность за полдня до начала действий. 18 августа вечером они его выдернули с дачи, где он с друзьями отмечал день рождения. Он и ехать не хотел - дали команду сопровождающей охране привезти его в Кремль, где он с округлившимися глазами увидел, что уже готов указ о его вступлении во власть, который он должен подписать. Кто об этом будет рассказывать... Недавно пересматривал интервью Янаева, данное им еще в 2004 году, где он со всей серьезностью говорит, как переживал за строй, хотел совершить подвиг спасения страны... Чего они хотели на самом деле? Они были осведомлены, что в случае подписания 20 августа нового союзного договора будет создана новая конфедерация, мало напоминающая Советский Союз. Это все, что еще мог бы сделать Горбачев в той ситуации, последняя попытка сохранить распадающийся Союз. В Госсовет должны были войти представители республик. И ГКЧПсты знали, что все они лишаются своих постов.

Фото: Владимир СТЕПАНОВ

По делу за 4 месяца было допрошено 1,5 тысячи человек, проведена масса экспертиз, выезды в Форос, другие города. И исходя из этих материалов - у так называемых спасителей страны за душой не было ничего. Ни программы, ни экономического обоснования, ни готовых первых шагов.

- Очевидно полное шараханье. ГКЧП заседает: что будем делать? - Снизим цены на детские товары… Выбросим продукты на полки магазинов. - Где их взять? - Из армейского «нз». Язов говорит: «Вы очумели, сухпайками огромную страну накормить…» Допустим даже, что действительно было побуждение сохранить страну, прийти к власти, создав хунту… Не получилось, что дальше? Сложить полномочия. А они? Когда поняли, что проиграли, толкаясь локтями, кинулись к самолету лететь в Форос, просить прощения у Горбачева, чтобы сохранить должности. Каялись и на допросах. Писали Горбачеву, Ельцину, Бакатину, тогдашнему руководителю КГБ, признавали ошибки. «Я старый дурак», - говорил на камеру Язов. А когда спустя несколько месяцев суд отпустил их из-под стражи, они на митингах, во время выборной кампании начали говорили совсем другое.

…Валентин Степанков – прекрасный рассказчик. И при этом владеющий уникальным материалом. Цитировать его можно бесконечно. Но на самом деле это, конечно, нужно читать.

Тираж книги будет динамичным, с учетом потребностей. Электронную версию пока решено не запускать. В Перми книга уже появилась. Но приобрести ее можно не только в книжных магазинах.

Книгу «ГКЧП: следствием установлено» можно заказать в редакции газеты «Аргументы недели» по электронной почте zakazknig@argumenti.ru или по телефону 8 945 98 045 60, а также приобрести в сети магазинов «Читай-город», заказать в интернете-магазине «Лабиринт».

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