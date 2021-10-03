Ватанабе – очередной садист эпохи Хирохито, избежавший заслуженной кары

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3 октября 2021, 22:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: wikipedia.org

В современном веке многие политологи и теологи рассуждают о понятии «кармы», считая её за некое божественное возмездие. Принято говорить, что каждый из преступников рано или поздно получит наказание. Если же не люди покарают его, то им займутся силы более могущественные. Однако так бывает далеко не всегда. Возьмём хотя в пример Вторую Мировую, унёсшую жизни свыше 55 миллионов человек. Одними из самых кошмарных военных преступников стали вовсе даже не нацисты, а японские военные. Японцы прибегали к множественным кровавым расправам, зверским пыткам, экспериментами над живыми существами, а также к поеданию своих врагов. Порою каннибализм японских офицеров и солдат ужасал даже папуасов и жителей Полинезии, которые некогда сами были людоедами. Поедания тщательно прожаренных пленных стали, пожалуй, самыми чудовищными преступлениями воинов Хирохито.

Порою создаётся впечатление, что в армии тогдашней Империи Восходящего Солнца воевали сплошь и рядом психически больные люди. При этом, большая часть японских военных преступников была оправдана или вовсе не привлекалась к наказанию. Заслуженная кара обошла стороной и печально известного сержанта Ватанабэ (полное имя – Муцухиро Ватанабэ). Он хоть и не был поедателем человеческой плоти, но слыл настоящим садистом, в том числе и мазохистом. Причинение боли приносили ему сексуальное удовлетворение. В нынешние дни его бы сразу же поместили в соответствующее учреждение, окрестив маньяком и опасным для общества. Одним из диагнозов Муцухиро было, пожалуй, биполярное расстройство психики. Порою даже сложно определить, что именно приносило ему больше радости – самобичевание или бичевание других. Ватанабэ служил так называемым «дисциплинарным офицером» в концлагере Офуну в регионе Наоэцу (ныне – Дзэёцу). После капитуляции Японии, сержант был признан военным преступником А класса.

Биполярное расстройство, граничащее с манией насилия и садизмом – вот что, собственно, и представлял собой Муцухиро Ватанабэ. Если у безумия и были боги, то он по праву стал одним из них. Зверства сержанта в деталях описал выживший узник концлагеря по имени Луи Замперини. Про историю этого человека даже сняли полноценное кино. Замперини в те дни обожали практически все. Этот спортсмен был настоящей легендой, и какова же была ярость Ватанабэ, когда он узнал, что его противника любят даже в Японии. Потому сержант и перешёл к целой серии издевательств. Он пытался всячески испытать Замперини, заставить его страдать так, чтобы он буквально молил о смерти. Сам пленник не раз отмечали мгновенные перепады настроения Ватанабэ. Иногда сержант был добрым и отзывчивым, но потом, словно бы по мановению волшебной палочки, быстро превращался в кровавого маньяка. Он называл Замперини другом и одновременно ненавидел его, желал умертвить самым мучительным способом. Именно Ватанабэ заставил пленника продержать здоровенное бревно над головой более 37 минут, а затем он просто ударил того в живот ногой.

Сержант избивал многих, в основном пленных американцев. Он сам признавался, что причинение боли вызывают у него чувства наслаждения, словно бы от сексуального оргазма. Часто Ватанабэ избивал узников палкой, но иногда переходил к более изощрённым орудиям. Пытки он творил практически каждый день. Часто бывало, что своим «подопытным» он мог дарить различные подарки и даже обхаживать их, а на следующий день он подвергал их жутким пыткам, избивал, калечил и заставлял захлёбываться собственной кровью. Не исключено, что у Ватанабэ имелись крайне извращённые сексуальные наклонности. Замперини чудом избежал мучительной смерти, и выжив, написал об этом целую историю. Как признавался сам спортсмен, Ватанабэ он сумел заставить себя поступить по-христиански и простить за все грехи своего мучителя. Однако же сам сержант отказался от встречи с Замперини после войны. Когда завершилась капитуляция Японии, Муцухиро стал одним из самых разыскиваемых преступников в стране. Американцы желали заполучить его и привлечь к высшей мере наказания.

Но всё же карма не коснулась Ватанабэ. Он не получил наказания ни от властей, ни от пострадавших сторон, ни от судьбы, в том числе. Более того, собственная мать признала в Муцухиро героя и отважного спасителя родины. С 1952 года все обвинения с Ватанабэ были сняты. Можно сказать, что чудовищного преступника, заслуживающего, как минимум, виселицы, просто-напросто оправдали. Дальнейшая его жизнь была беззаботной и лёгкой. Он сумел достаточно разбогатеть, нашёл себе престижную работу, став агентом по страхованию жизни. Его родственники признавали в нём хорошего и доброго человека, и преданного героя отечества. Умер он так же без всяких заболеваний и тяжёлых последствий, в 2003 году. На тот момент Ватанабэ было уже 85 лет. Вот какой иногда несправедливой бывает судьба. Посему в народе и говорят, что «люди справедливы, а вот жизнь - нет».

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