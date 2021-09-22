Значение Столыпинской реформы в истории России преувеличено

Аргументы Недели → История 13+

22 сентября 2021, 15:11

«Если бы Столыпина не убили – Россия избежала бы революции» – таков один из самых расхожих исторических штампов. Но правомерен ли он, если накануне покушения реформатор был на грани отставки?



Страна отказалась от намеченной столыпинской реформы местного управления и самоуправления, чем добавила причин для революции. Что касается самого Столыпина: хоть Николай II и пошёл по его требованию на разгон Думы, нужно понимать, что ультиматумов начальство не прощает. Документами, которые бы подтверждали намерение царя уволить его, мы не располагаем. Но говорить, что он находился на грани отставки, – можем вполне уверенно. Анализ протокольных журналов, где фиксировались все рабочие встречи царя, показывает: интенсивность его встреч со Столыпиным сильно сократилась. А если взглянуть на то, как Столыпина встречали, точнее, не встречали в его последней поездке… Представьте: в Киев приезжает председатель правительства на всенародные торжества с участием царя, а председателя правительства никто не встречает! Это не укладывается в голове.



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