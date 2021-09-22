22 сентября 159 лет назад Авраам Линкольн освободил всех рабов в США

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22 сентября 2021, 14:40 Наталья Полянская

Фото: cоцсети

В 1862 году 16-й президент США Авраам Линкольн издал первый указ «Прокламации об освобождении рабов» во время гражданской войны.

Взгляды Авраама Линкольна, были далеки от взглядов борца с неравноправием. Он был противником предоставления чернокожим избирательных прав, и кроме того выступал против межрасовых браков, считая, что «превосходство белой расы всегда будет очевидным».

Прокламация освободила тысячи людей от многолетнего гнета. Этот документ много критиковали потому, что прокламация освобождала рабов только на территориях, где США не имели власти. Примерно от 25 000 до 75 000 были немедленно освобождены в тех регионах Конфедерации, где уже находилась армия США.

Прокламация гласила: «Что в первый день января в год нашего, тысяча восемьсот шестьдесят третьего года, все лица, удерживаемые в качестве рабов в любом виде обозначенной части государства, народ которого должен восстать против Соединенных Штатов будет тогда, отныне и навсегда свободным. Предполагать, что они могут предпринять никаких действий для подавления. За их фактическую свободу.»

31 января 1865 года Конгресс США проголосовал за принятие Тринадцатой поправки к Конституции США, она запрещала рабство уже на всей территории страны. К 6 декабря 1865 года она была ратифицирована достаточным для окончательного утверждения количеством штатов, и 18 декабря вступила в силу.

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