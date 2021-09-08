Даже в лютые морозы блокадница Нина Сахарова не сожгла ни одной книги

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8 сентября 2021, 19:25

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В сентябре 2021 года исполняется 80 лет с начала Блокады Ленинграда. О трагических событиях в городе на Неве рассказывает блокадница Нина Сахарова. По паспорту ей 96 лет – в войну в документе сделали ошибку, «отняв» три года. Благодаря своей внучке Веронике она снимается в роликах для социальной сети Tik-Tok. Молодёжь спрашивает в Сети о войне, Ленинграде. По этой причине пришлось создать отдельный канал.



По словам Нины Сахаровой, самыми страшными месяцами в блокаду были декабрь и январь. По городу валялось очень много трупов людей. Живые ленинградцы падали от бессилия. «Чтобы согреться в квартирах сжигали мебель, шкафы. Но ни одной книги в нашей семье сожжено не было»,- вспоминает ветеран.



Чтобы помыться, собирали с улицы снег. Несмотря на блокаду, в доме работало радио. В 1942 году были очень сильные морозы. Тогда от истощения умер отец. Он до последних дней работал на заводе. Чтобы отвлечь свои мысли от голода и горя, девушка записалась в театральный кружок. Зрители всегда были в восторге от постановок. Весной 1945 года сильно заболела мать. Она лежала в больнице, где у неё произошёл инсульт. В июне она скончалась.



За свою жизнь Нина не вышла замуж. Молодые парни, которые ухаживали за ней до войны, погибли на фронте. Но, несмотря ни на что, Нина очень хочет жить!





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