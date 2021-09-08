Топонимика прославляет прошлое, если в настоящем гордиться нечем

Аргументы Недели → История 13+

8 сентября 2021, 11:03

30 лет назад, 4 и 6 сентября 1991‑го, вернули исторические названия Екатеринбургу и Санкт-Петербургу (а чуть раньше, 22 августа, в качестве российского флага был утверждён дореволюционный триколор). Волна топонимических переименований, однако, за этим не последовала. Сегодня – по прошествии стольких десятилетий – идеологическая тема топонимики, казалось бы, не должна никого будоражить. Но на деле всё наоборот: в последние годы происходят общественные «бодания», заметные в национальном масштабе, причём некоторые из них провоцируются «сверху».



В 1993 году в Москве был издан замечательный топонимический словарь «Имена городов: вчера и сегодня» за авторством Е. Поспелова. Из него следует, что при большевиках было переименовано около двух с половиной тысяч топонимов: городов, посёлков, сёл, улиц, переулков (в одном только Питере они переименовали полтысячи объектов). К 1941 году название сменили 24 крупных города, причём 20 из них – в честь руководителей партии и государства, а также их приближённых. В самом конце жизни Сталина итог его топонимической деятельности был таким: среди названий городов и посёлков городского типа имя Кирова встречалось 23 раза, Ленина – 16, Сталина – 12, Орджоникидзе – 8, Ворошилова, Дзержинского, Кагановича, Калинина, Куйбышева, Молотова – по 5–6, Будённого – 4, Свердлова – 3, а с учётом негородских поселений эти показатели были в 10–20 раз выше.



При Ельцине переименования зачастую осуществлялись по решению местных властей, какая-либо федеральная топонимическая политика отсутствовала. Исторические имена вернули по большей части только крупным городам, да и то не всем.



Топонимика работает. Ежедневно и ежечасно она воспроизводит то, что прославляет. Внедряет в сознание населения мысль, будто всё это положительные исторические персонажи и символы, тем самым определяя наше будущее. Когда говорят, что большевизм должен быть у нас перед глазами, чтобы он не был забыт и никогда не повторился, то лукавят. Память – это музеи, а топонимика – это прославление. Власть говорит нам сегодня об опасности революции, насильственной смены строя – и держится за революционную символику. Принимает закон о запрете пропаганды терроризма – и отказывается переименовывать улицы Ульянова, Халтурина, Каляева.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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