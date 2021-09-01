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Александр Назаров помешал Горбачеву и Шеварднадзе отдать Чукотку США

, 10:21

Александр Назаров помешал Горбачеву и Шеварднадзе отдать Чукотку США

В 1989 году родилась идея Берингова парка, по которой половина Чукотского полуострова вместе с островом Ратманова и Беринговым проливом отходили в управление этого парка. Дирекция парка должна была размещаться в Соединённых Штатах Америки и полностью управлять этой зоной. Я этим депутатам говорю: «Вы понимаете, что вы отдаёте землю?» - рассказывает «Аргументам недели» первый губернатор Чукотки, управлявший полуостровом с 1991 по 2000 год, Александр Назаров.

- Это была идея министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Она появилась, когда он был в Америке вместе с Горбачёвым. Там же были члены политбюро, некоторые из которых живы до сих пор. Это был масштабный проект на несколько лет. И потянулись делегации на осмотр мест будущего парка. Кого я только там не насмотрелся. Но я должен отдать должное депутатам Верховного Совета РСФСР, в том числе покойному Ельцину, к которым я взывал, что нельзя этого делать. И съезд депутатов это понял. Я подписал документ у председателя правительства РСФСР Силаева о неснятии статуса пограничной зоны с Чукотского автономного округа.

Тогда Горбачёв снял статус пограничных зон со всех территорий Дальнего Востока. Советские пограничники проявили огромное мужество, защищая нашу землю. На остров Врангеля мы выбросили лейтенантика с женой и шестью солдатами. И они там целую зиму выживали в жутких условиях, охраняя остров.

Горбачёв снял статус пограничной зоны, фактически пригласив «варягов» – приходите и владейте нами. А губернатор Назаров пошёл против советской власти и самовольно вернул туда пограничников. А кто ему это позволил? - А кто бы мне помешал? Я поднял на уши весь Верховный Совет России. Я на карте карандашом начертил исключительную 12-мильную зону вокруг берегов Чукотки и наших островов Ратманова и Врангеля, куда никто не имеет права вторгаться по международным законам, потому что это земли субъекта Федерации, это земля России! И когда мы писали закон об Арктике, в то время как я был председателем комитета, я всегда настаивал – не забывайте накладывать везде, ко всем островам 12-мильную исключительную зону, накладывая свои права на эти территории по нормам международного права.

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