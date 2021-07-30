Исполнилось 80 лет со дня подписания соглашения Сикорского-Майского

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30 июля 2021, 14:31 Источник: echo.msk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Премьер-министр Польши Владислав Сикорский и советский посол в Великобритании Иван Майский 30 июля 1941 года подписали соглашение, согласно которому СССР признал советско-германские договоры 1939 года «касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу». Таким образом, Советский Союз отказался от Западной Украины и Западной Белоруссии.



Подписание соглашения прошло в Лондоне. На церемонии присутствовали премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и министр иностранных дел Энтони Иден. Кремлю пришлось пойти навстречу полякам. За ними стояли англичане, которые стали главным советским союзником на первом и самом тяжелом этапе войны.



Тем не менее, в результате сделки с Гитлером, Советскому Союзу удалось сохранить Прибалтику. Поэтому формулировка в Соглашении не означала полного и безоговорочного признания недействительными Пакта Молотова-Риббентропа и советско-германского договора о границе. Это было сделано II Съездом народных депутатов спустя полвека.



«Демократы-очернители» не были первыми, кто поставил крест на «любимом пакте» и прочих договоренностях с нацистами. Стоит признать, что Сталин и Молотов пошли на соглашение с поляками не от хорошей жизни. Речь тогда шла о выживании советского государства, и они готовы были на все что угодно, лишь бы получить международную поддержку и сформировать антигитлеровскую коалицию. Через два года, почувствовав себя увереннее, разорвали отношения с Польшей и дезавуировали прежние обещания.



Советско-германские договоры 1939 года вновь стали «священной коровой», которую трепетно оберегали советские карательные органы. Они формировали и охраняли «правильное историческое знание» и сурово наказывали за «шаг влево, шаг вправо». Этот пример по-прежнему актуален и заразителен. Но отдельные документы становятся помехой. Вроде решения II Съезда народных депутатов СССР или Соглашения Сикорского-Майского.





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