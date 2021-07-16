Темная сторона политики: как убивают президентов

Аргументы Недели → История 13+

16 июля 2021, 21:56 Каринэ Гевондян

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Многие хотят занимать тот или иной пост, быть на руководящей должности и управлять государством, но мало кто знает про риск, на который идут высокопоставленные люди. Убийства и покушения на них – реальность и то, что стало непосредственной частью их жизни.

В начале июля весь интернет кипел новостью об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги. Известно, что злоумышленники ранили политика из огнестрельного оружия, однако если Мари Этьен некоторое время находилась в критическом состоянии и позже скончалась, то сам политик умер сразу.

Сегодня мы поговорим о самых громких убийствах и покушениях на президентов за всю историю.

Для начала хотелось бы отметить, что убийства политических лидеров в той или иной степени влияли на ход мировой истории, однако иногда было и такое, когда попытки устранить кого-то от власти становились провалом.

Первое покушение на президента США было совершено обычным маляром Ричардом Лоуренсом, имеющим психологические отклонения. Идея об убийстве лидера страны преследовала его на протяжении нахождения в Вашингтоне, именно по этой причине он и пошел на поводу у своего безрассудства и купил два кремнёвых пистолета. Ричард, приблизившись к Эндрю Джексону, хотел уже выстрелить, однако произошла осечка. Несмотря на то, что злоумышленник был сразу же посажен на пожизненно, поводов для беспокойства у президента было достаточно, поэтому после произошедшего он усилил меры предосторожности, наняв больше охраны.

Говоря о покушениях, нельзя не упомянуть Луи-Филиппа 1, чья жизнь была под угрозой около четырех раз из-за того, что он- «король-гражданин».

Король в окружении членов семьи и многочисленной свиты возвращался в резиденцию, однако люди начали падать намертво, а сам правитель был слегка оцарапан пулей. Всего было убито 18 человек, однако цель была не достигнута и король выжил, наказав недоброжелателей. Это событие всколыхнуло всю Европу, а Луи принял новые законы о суде присяжных и печати.

Особого внимания также стоит и покушение на Николая 2 в 1891 году. Правитель отправился в путешествие по Японии. После обеда он возвращался, проезжая через городок Оцу. Однако один из полицейских нанес цесаревичу два скользящих удара саблей. Несмотря на то, что у Николая было около двух ран на голове, он все же обошелся без серьезных последствий. Из-за случившегося в Японии на следующий день не работали государственные учреждения, школы и были отменены развлекательные мероприятия.

Первое покушение на советского вождя Владимира Ленина произошло 1 января 1918 года. Правитель выступал на заводе в Москве и к концу своего выступления, когда собирался уходить, получил ранение в шею и руку. Пресса очень скудно описала случившееся на заводе, не разглашая деталей. Организатор покушения неизвестен по сей день, однако власти использовали этот инцидент для проведения суда над эсерами.

Один из самых ярких представителей истории является Адольф Гитлер. Было бы странно, если бы у этой личности не было недоброжелателей. Покушение на лидера «Третьего Рейха» даже имело свое название: «Заговор 20 июля». В военных кругах зрел заговор, у которого была цель - убить Гитлера. Они положили в портфель взрывчатку и оставили его под столом, который стоял недалеко от нахождения самого лидера. Гитлер получил ранения, был контужен, но остался жив, а враги были расстреляны.

Грустно осознавать, но не все правители смогли отделаться лишь ранениями. К примеру, Авраам Линкольн – президент США. Через пять дней после окончания войны, которая была в апреле 1865 года на спектакле «Наш американский кузен» (в театре Форда) сторонник южан актёр Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Утром следующего дня, не приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался.

Безусловно, не любить чью-то политическую деятельность – нормально, однако считать себя судьей, покушаясь на жизни людей – ненормально.

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