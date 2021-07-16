Почему личный врач императора Евгений Боткин не принял предложения большевиков

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16 июля 2021, 10:25

Евгений Сергеевич Боткин родился в семье известного доктора Сергея Боткина, в честь которого названы несколько лечебных учреждений страны и заболевание печени.



Личный врач императора Николая Второго известен не только благодаря медицине. Евгений Сергеевич отправился на фронт с первых дней русско-японской войны. Дома остались жена и четверо малолетних детей. Боткину не раз приходилось бывать на передовой линии огня, помогая раненым солдатам. В один из дней рядом с врачом взорвался снаряд, но он уцелел. Санитары, находившиеся недалеко от Боткина были удивлены произошедшим. Кому-то показалось, что место попадания снаряда было заколдованным. Врач не редко беседовал с солдатами о воле Божьей.



В ссылку с царской семьёй врач поехал добровольно. Боткину неоднократно предлагали покинуть Екатеринбург, обещая предоставить место в лучшем институте Москвы. Несмотря на наличие выбора, он остался с семьёй императора, которому давал присягу. Во время расстрела царской семьи и окружения Евгений Боткин скончался не сразу. Согласно рассказам организатора расстрела Юровского, врача пришлось достреливать. Из останков Боткина археологам удалось найти только расчёску для бороды, искусственную челюсть и сломанное пенсне. Очевидно, идя за царём на смерть, Евгений Боткин решил спасти свою душу.





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