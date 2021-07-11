Александр Македонский был справедливым тираном

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11 июля 2021, 23:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Александр Македонский был тираном, но при этом справедливым, и потому он не стал церемониться с убийцей Дария III. Самое интересное было то, что убийца персидского шаха не собирался оставаться в тени и сразу же провозгласил себя новым правителем Персидской империи. Поэтому в истории принято считать, что после Дария к власти пришёл новый царь. Звали его Бесс, хотя он предпочитал, чтобы его именовали Артаксеркс V. До предательства своего царя, он возглавлял крупнейшую из всех провинций Персии. Бесс считался сатрапом Бактрии (нынешний Афганистан), и никогда не был любимцем местных жителей. Его всегда считали за деспотичного «князька», который только и делает, что стремится к могуществу.



Бесс как раз являлся тем, кто составлял заговор против Дария III. После того как Александру удалось разбить персидскую армию при Гавгамелах, верховный правитель бежал. Дарий намеревался собрать новое войско для противостояния македонцам. Но у Бесса были совсем другие планы. Он всегда видел царём себя самого. Потому в июле 330 года до н.э. Бесс и его соратники прикончили Дария III, после чего бежали в восточные земли Персии. В Бактрии главе заговорщиков удалось собрать неплохие силы. Будучи уже Артаксерксом V, Бесс намеревался отвоевать владения Персии у Александра и отбросить эллинов обратно на запад. К нему примкнули все сатрапы и военачальники, которым был не по нраву «надменный мальчишка» из города Пеллы.



Весной 329 года до н.э. Александр начал наступление на владения Бактрии. Он потратил немало сил, чтобы завоевать хотя бы несколько территорий. Местные племена оказывали ему ожесточённое сопротивление. Но всё же армия Бесса была разбита, и узурпатору пришлось отступить в Согдиану (нынешний Таджикистан). Александр последовал за Артаксерксом. Он приказал продолжать преследование до тех пор, пока убийца Дария не окажется в его руках. Македонский властитель не собирался оставлять Бесса в живых. Он считал законным наследником Дария себя самого, а Артаксеркса приравнял к повстанцам. Александр никогда не признавал в Бессе персидского царя.



В том же году Артаксеркс V потерпел сокрушительный крах в Согдиане. Местные народы отказались присягать ему на верность, и уже скоро низложенный властелин оказался в руках у будущего царя Египта, военачальника Птолемея Сотера. Птолемей тут же передал Бесса в руки самого Александра. Македонский царь не собирался миловать Артаксеркса, так как вовсе не воспринимал его за равного себе. Для Александра Бесс был не более, чем обычным мятежником и душегубом. Потому он решил поступить с предателем Дария «по-персидски». По распоряжению царя Македонии, Бесса раздели, а затем отрезали ему нос и уши. На казнь его повели уже на цепи.



По одним данным, предателя распяли в том же месте, где был убит Дарий, а по другим, его обезглавили в городе Экбатаны. Согласно сведениям историка Плутарха, Бесса подвергли крайне необычной казни. Его разорвали деревьями. Вначале изменника привязали к вершинам двух пригнутых деревьев, после чего отпустили их. Когда растения выпрямились, тело Бесса уже было разорвано напополам. Таким образом обычно казнили предателей в Персидской империи. Так что, можно сказать, Александр поступил с узурпатором по местным законам.

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