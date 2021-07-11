Франсуа Равальяк за убийство Генриха IV был подвергнут мучительным пыткам

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11 июля 2021, 10:54 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

«Убийца короля не заслуживает быстрой смерти». Это правило знал каждый ещё со Средних веков. Соответственно тот, кто покушался на короля или совершал злодейство по отношению к монаршей особе, обычно подвергался самой мучительной из всех казней. Поначалу его долго пытали, и только потом под улюлюканье толпы его казнили. В некоторых случаях даже финальная стадия казни была мучительной и невероятно долгой. Примерно так же французы поступили с убийцей Генриха IV Франсуа Равальяком. Но кто же именно был Равальяк, и заслуживал ли он вообще таких мучений?



Из биографии французских королей мы знаем, что Франсуа был не просто обычным католиком, а настоящим фанатиком Папского престола. По некоторым данным, он мог действовать отнюдь не по собственной воле, а по приказам врагов короля, происходивших из католиков. Вся жизнь Равальяка была посвящена исключительно католической вере. Сам же он работал школьным учителем, но никогда не отворачивался от своей преданности постулатам Ватикана. Равальяк пытался вступить и в орден иезуитов и в общину фельянов, но его мечта не осуществилась. В оба ордена его так и не приняли. Возможно, эти отказы могли сыграть злобную шутку с психикой Франсуа, и в конце концов превратить его в отъявленного злодея-мстителя.



Равальяк посчитал, что король Генрих IV не должен попустительствовать и допускать разгул гугенотов (протестантов) во Франции. Своим идеалом Франсуа видел монарха, преданному Папе Римскому и подчиняющемуся беспрекословно Святому Престолу. Генрих же не устраивал гонения на протестантов, а даже даровал им свободу вероисповедания. Насильственное обращение людей в католицизм так же не входило в планы короля. В целом, Генрих Наваррский считался одним из самых гуманных и даже «либеральных» французских монархов. В народе его любили. Люди нередко называли его «добрым королём Генрихом». Поначалу и Франсуа считал, что монарх рано или поздно пойдёт на уступки католической церкви. Но все его надежды обернулись прахом, когда Франция ввела войска в Нидерланды. Равальяк посчитал это объявлением войны Ватикану.



Как утверждал сам убийца, в 1609 году ему пришло видение, и в нём он увидел себя вершителем судеб. Он должен был убедить Генриха IV не допускать присутствия гугенотов в стране. Естественно, все попытки фанатика обернулись прахом, и это могло довести его до безумия. В 1610 году Равальяк уже твёрдо знал, что Генрих Наваррский должен умереть. Он видел в нём уже не своего короля, а предателя католичества. 14 мая 1610 года Франсуа выследил кортеж короля, который ехал по улицам Парижа. Вскочив на подножку кареты монарха, он нанёс Генриху два удара кинжалом. Он убил его не тайно и не под покровом ночи, а публично – на улице города. В тот же момент Равальяка схватила королевская гвардия.



Известно, что фанатика очень долго пытали. Рассказывается, как против него использовали пытку сдавливания костей. За вероломное убийство любимого для всей Франции монарха, Равальяка было велено растерзать лошадьми. Перед тем, как умертвить, его водили по улицам Парижа и показывали всему народу. Ему наносили такие увечья, от которых не выжил бы даже бывалый воитель Севера. Но Равальяк терпел боль, стиснув зубы. Согласно хроникам, он не издал ни единого крика, пока его пытали. Королевские стражи требовали от него рассказать про сообщников, но Франсуа их так и не выдал. Он утверждал, что действовал один. В конце концов, Равальяка разорвали лошадьми. Перед тем, как были выпущены кони, палач нанёс преступнику ещё несколько ударов лезвием, тем самым прорубив плечи.



Почему Равальяк всё же совершил цареубийство – никто не знает. По одним сведениям, он действительно был душевнобольным фанатиком, помешанным на религии. Он мог затаить злобу на весь мир из-за отказов иезуитов. По другим же версиям, он действовал по прямому приказу неизвестных лиц. Некоторые даже считают, что Франсуа мог быть тайным агентом Ватикана. Ведь Равальяк не раз заявлял о верности Папскому Престолу. Вполне возможно, что теория о связях фанатика с агентами понтифика не лишена смысла. Ведь ещё незадолго до Генриха IV, Папская власть считалась практически безграничной. Нередко понтифики жестоко расправлялись с теми, кто вставал у них на пути. Своим отношением к гугенотам Генрих вполне мог разгневать Ватикан. И Ватикан, в свою очередь, спокойно мог послать к королю убийцу; убийцу-смертника, который знал, что живым ему уже не выбраться.

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