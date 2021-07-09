Жан-Жак Дессалин: тиран, расист и национальный герой Гаити

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9 июля 2021, 10:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: revolucioneslajanna.blogspot.com

Жан-Жак Дессалин или Жак I считается национальным героем Гаити. Он прославился, как первый правитель независимой империи Гаити и отважный борец за освобождение местных жителей от колонизаторов. Однако при этом, Дессалина вполне можно назвать настоящим темнокожим Гитлером, так как его невероятная жестокость и расистские взгляды поражали даже его ближайших сторонников. Построив свою империю на крови белых, он не остановился и продолжил расправляться со своими врагами вплоть до самой смерти. Единственной силой, которая его сдерживала, была его любимая супруга Мари-Клер. Она напоминала Екатерину I, благодаря которой ярость Петра I часто утихала. Именно Мари-Клер Дессалин обязан многими справедливыми решениями.



Судьба Жан-Жака не сложилась с самого детства. Никто не знает, как именно он стал рабом. По одним данным, его привезли на Гаити из Африки, а по другим – он родился уже на острове в семье невольников. С младого возраста он наблюдал, как колонизаторы истязают темнокожих и заставляют их работать до самой смерти. Ужасающие расправы над рабами окончательно сломали его психику и сделали впоследствии тираном. До 30 лет он работал на своего первого хозяина Дюкло, а уже потом был куплен землевладельцем-мулатом. Как раз фамилия Дессалин принадлежала именно этому мулату. Жан-Жак продолжал носить её до самой смерти. Когда началось восстание 1791 года, будущий глава империи сразу же примкнул к мятежникам. Он служил в отряде Жана-Франсуа Павильона, где получил за заслуги чин лейтенанта.



Вначале Дессалин боролся с французами вместе со своим другом Туссен-Лувертюром, но потом революционная власть Парижа отменила рабство на Гаити. После отмены невольничьего труда в 1794 году, Жан-Жак и его сподвижники стали бороться уже против испанцев, которые прибыли на остров для экспансии. Карьера Дессалина росла не по годам, а по месяцам. Он отважно сражался против интервентов, и уже тогда заслужил репутацию самого жестокого из темнокожих командиров. В 1799 году Жан-Жак получил звание бригадного генерала. В 1801-м он отправился вместе с армией на подавление восстания, которое возглавлял генерал Муаз. На севере Гаити Дессалин устроил кровавую резню, приказав солдатам вообще не брать пленных. Целые селения были сожжены дотла. Войска Жан-Жака без жалости убивали женщин, детей и стариков.



Вскоре все оккупанты были изгнаны из Гаити. Дессалин получил от Наполеона должность генерал-губернатора колонии. Он принёс присягу на верность Франции и разработал конституцию. Но всё же Бонапарту было невыгодно существование за океаном темнокожего государства. К тому же бывшие плантаторы, оставшиеся в живых, требовали возвращения старых порядков. Тогда Наполеон послал на Гаити армию во главе с генералом Леклерком. Жан-Жаку Дессалину пришлось признать могущество Французской империи и прекратить сопротивление. Туссен-Лувертюра и многих его сторонников увезли с острова на материк. Вскоре Парижское правительство вернуло рабство на Гаити. Тогда восстание вспыхнуло с новой силой, и будущий император встал во главе армии мятежников.



С 1802 по 1804 год войска Жан-Жака Дессалина наносили французам поражение за поражением. Гаитянам несказанно помогла эпидемия жёлтой лихорадки, вспыхнувшая среди войск неприятеля. В ноябре 1802 года от болезни умер генерал Леклерк, а его ставленник Рошамбо не сумел сдержать натиск повстанцев. Армии Дессалина удалось овладеть фортом Вертьер, где находились основные силы французов. Буквально на следующий день после взятия форта, Рошамбо капитулировал перед гаитянами. 4 декабря 1803 года на милость победителя сдались последние полки колонизаторов. Французская власть потеряла контроль над Гаити.



В январе 1804 года Жан-Жак Дессалин, будучи генерал-губернатором острова, официально объявил о независимости бывшей колонии. Тогда остров ещё назывался «Санто-Доминго». Первое наименование «Гаити» было произнесено Дессалином уже после капитуляции колониальных войск. 22 сентября 1804 года герой революции провозгласил себя императором Гаити. Отныне он назывался Жаком I. В октябре успешно прошла его коронация, на которой присутствовали все его сподвижники. Несмотря на введение выборной монархии, Дессалин получил почти неограниченные полномочия. Он мог принимать и отменять любые законы, менять чиновников по собственному желанию, решать вопросы мира и войны. Он фактически превратился в абсолютного монарха.



Правление Дессалина ознаменовало начало новой эпохи для Гаити. Все темнокожие стали восприниматься, как представители «высокой цивилизации». Новый император объявил Гаити страной исключительно для «чёрных». В одной только 1-й половине 1804 года на острове были истреблены тысячи белых. Люди со светлыми цветами кожи (за исключением мулатов) воспринимались, как нечто, не относящееся к живому миру. Но всё же в 1805 году была принята новая Конституция, провозглашавшая всех гаитян «чёрными», вне зависимости от их цвета кожи. К тому же новообразованная империя нуждалась в финансах, поэтому плантаторство продолжало процветать на острове. Некоторые темнокожие оставались на положении рабов, хотя официально рабами при этом уже не считались. Негры, работавшие на плантациях, подчинялись уже не белым, а чёрным хозяевам.



Тирания Дессалина усиливалась. Его правление привело к жестоким репрессиям и фактическому возвращению старых порядков. Только на этот раз во главе власти были уже не белые, а темнокожие. Вокруг императора постепенно сформировывалась новая знать, которая была не менее жестокой, чем французская элита. В 1806 году против Жака I поднялись его бывшие соратники – генералы Кристоф и Александр Петион. Считается, что Дессалин был убит в собственной резиденции, но есть и версия, согласно которой, его растерзала толпа. После окончания правления Жака, на Гаити началась кровопролитная гражданская война. Государство раскололось на два враждующих лагеря. Кровь лилась на Гаити ещё множество десятилетий, и так продолжалось до тех пор, пока на острове не установилось республиканское правление.



Несмотря на всю жестокость и беспощадность, Дессалин до сих пор остаётся национальным героем Гаити. Его почитают и уважают в каждом селении. В его честь даже назвали один из местных городов. На месте предполагаемого убийства властителя, был воздвигнут памятник. Более того, нынешний гимн Гаити носит название «Дессалиньен».

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