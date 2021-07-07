Гаитянская революция конца 18 века привела к кровавой резне белых

Аргументы Недели → История 13+

7 июля 2021, 23:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Гаити всегда считался проблемным островом, где время от времени происходили кровавые события. Всё началось ещё с конца 18-го столетия, когда островитяне предприняли попытки освобождения из-под власти французов.

Воспользовавшись французской революцией, местные темнокожие жители (бывшие рабы) сумели восстать против своих поработителей. В 1794 году из Парижа пришло донесение, что рабство на Гаити полностью отменено. Однако это никак не повлияло на дальнейшую обстановку на острове. Кровавая бойня между несколькими державами продолжилась. В войну вмешались сразу три крупные державы – Англия, Франция и Испания. Полную независимость Гаити получил лишь в 1804 году. К власти пришёл Жан-Жак Дессалин, один из командиров восстания во времена Туссен-Лувертюра. 30 ноября 1804 года Дессалин назначил себя генерал-губернатором Санто Доминго, а уже 22 сентября объявил себя императором. Так образовалась Империя Гаити. Простояла она недолго, и впоследствии, остров снова превратился в сплошное поле боя.

Во время правления Дессалина к белому населению проявлялась особенная жестокость. Все, кто обладал светлым цветом кожи, считался едва ли не представителем другой расы, враждебной для темнокожих. Именно тогда почти всё белое население Гаити было подвергнуто тотальному истреблению. Едва Дессалин пришёл к власти, он сразу же отдал приказ своим сторонникам освободить города острова от белых. Причём он велел проявить хитрость. Диктатор запретил своим воинам использовать огнестрельное оружие при учинении резни. Выстрелы могли бы заставить всех врагов императора бежать как можно дальше. Вот почему чёрные солдаты Дессалина уничтожали белых именно холодным оружием. В ход, как правило, шли ножи, штыки и пики. Массовые убийства обычно совершались не сразу, а только после того, как сам император посещал тот или иной город. Параллельно с жестокими казнями проходили изнасилования белых женщин. Потом с несчастными женщинами так же расправлялись. Гаитяне доходили даже до убийства детей. За весь период этой кровавой резни было уничтожено до 5000 представителей белого населения. Мулатов Дессалин не трогал, так как считал их своими сторонниками.

Однако были среди белых и те, кому удалось избежать наказания. Император Дессалин изредка шёл на акты амнистии для определённых групп людей. Уцелевшие в основном состояли из польских дезертиров, бежавших из армии Наполеона. Также были сведения о том, что тиран пощадил колонистов из Пруссии, проживавших в северо-западных регионах Гаити. Белых женщин, что выходили замуж за чёрных офицеров императора, так же не трогали. Самое интересное, что Дессалин даже не пытался скрыть жестокую резню от всего остального мира. Напротив, он объявлял о содеянных преступлениях во всеуслышание и старался добиться того, чтобы об этом узнали все. Тиран называл прошедшую бойню актом национальной власти. По его мнению, белые представляли непосредственную угрозу для мира и спокойствия на Гаити. В Конституции 1805 года, принятой Дессалином и его ставленниками, гражданами страны считались лишь только темнокожие. Белые оказались фактически на положении рабов.

Деспотия Жан-Жака Дессалина продолжалась вплоть до 1806 года, когда империя раскололась на две части. Диктатору так и не удалось удержать свою власть. И убит он был далеко не белыми повстанцами, а своими же чернокожими соратниками. Гибель императора привела к масштабному расколу на Гаити и началу кровопролитной гражданской войны. Остров разделился на два новообразованных формирования – Государство Гаити и Республика Гаити.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости