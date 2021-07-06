Новые результаты расследования катастрофы санитарно-транспортного судна «Армения»

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6 июля 2021, 09:42

Со дна Чёрного моря подняли металлический колокол весом 32 килограмма. Колокол принадлежал санитарно-транспортному судну «Армения». В ноябре 1941 года оно было затоплено во время немецкого авианалёта. Судно выполняло эвакуационный рейс. Примерное число жертв составляет от 4,5 до 10 тысяч советских человек.



Колокол подняли специалисты Министерства обороны и Русского географического общества. Его направили на реставрацию. В РГО считают, что в память о жертвах необходимо создать мемориал в одном из городов Крыма. Колокол станет центральной частью комплекса.



С первых дней войны многие товарно-пассажирские теплоходы были перестроены в санитарные судна. «Армению» искали уже на протяжении 20 лет. Сначала украинцы, потом российские специалисты. К поискам подключали даже американских подводников, которые обнаружили знаменитый «Титаник». Однако это не дало результатов.



Судно было потоплено авиабомбами. Спасательные шлюпки спустить на воду не успели. РГО и Минобороны планируют продолжать подобные поисковые экспедиции и в дальнейшем. Надеются найти самолёты ВВС США на Дальнем Востоке, которые были сбиты японцами.





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