В 23 года Зинаида Туснолобова потеряла на войне руки и ноги, но продолжала служить Родине

Аргументы Недели → История 13+

5 июля 2021, 16:57

История Зинаиды Туснолобовой поистине удивительна. Свой главный подвиг эта 23-летняя женщина совершила уже после того, как в боях за Горшечное Курской области она лишилась обеих рук и обеих ног. Но нашла в себе силы не только самой не падать духом, но и вдохновлять на подвиги других. Впоследствии родное отечество вручило Зинаиде Звезду Героя Советского Союза, а Международный комитет Красного Креста наградил медалью Флоренс Найтингейл. Санинструктор Туснолобова стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почётной награды.



Когда вся страна ополчилась против общего врага – фашистов Зинаида окончила курсы медсестёр и стала рьяно проситься на войну. В апреле 1942 года её взяли на фронт, зачислив в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии.



Девушка попала в самое пекло – на Воронежский фронт. В июле 1942 года всего за три дня, пока длился бой, она вытащила с поля брани 40 раненых солдат и офицеров. Люди удивлялись – такая хрупкая с виду девушка на поверку оказалась очень сильной – вытаскивала здоровенных мужчин вместе с их оружием. Ползком добиралась до них, оказывала на месте самую первую помощь – накладывала жгут или делала надсечку в месте попадания осколка, чтобы не было нагноения – а потом волоком тащила на себе в более безопасное место. Её называли двужильной… А ведь у самой на чём только душа держалась?! 120 граммов хлеба и кусочек сала – и вперёд, в бой!



Многое видела Зинаида из того, что молодой женщине видеть не следует. Смерть, искалеченные солдаты, непрерывные бомбёжки, трупы детей в колодцах. Детей, которые послужили донорами крови для фашистов и оказались не нужны… Грязь, вши, страшный холод…



2 февраля девушка услышала крик о том, что ранен её командир Николай Тимошенко. Под непрерывным обстрелом неприятеля Зина ползла к раненому командиру. Пока ползла, почувствовала сильный удар в бедро, но продолжала двигаться вперёд. Нашла-таки Михаила и, не сумев прощупать его пульс, почувствовала слабость – разрывной пулей у неё были перебиты обе ноги. Зина потеряла сознание.



Она очнулась только когда гитлеровцы перешли в контрнаступление. Увидела перед собой человека в немецкой форме. Видимо, в бешенстве от того, что против них пошла воевать совсем ещё, по сути, девчонка – а Зина была маленькой и хрупкой – фашист сначала ударил её ногой в живот, а потом начал бить прикладом по лицу. Девушка вновь потеряла сознание…



Только на вторые сутки, возвращаясь с задания, на Зину наткнулись наши разведчики. Приложили к губам флягу со спиртом. Каким-то чудом Зина ещё была жива. Но тело девушки уже практически вросло в лёд, и его пришлось вырезать финками…Раненую отвезли в полковой медсанбат. У Зины началась гангрена всех четырёх конечностей. Но из-за непрерывных боёв отважную медсестру только на третьи сутки удалось доставить в полевой госпиталь. Через десять дней, не сумев справиться с гангреной, Зине ампутировали правую руку выше локтя, кисть левой руки и правую ногу выше колена. Пытались спасти хотя бы левую ногу, но тоже были вынуждены ампутировать часть стопы. Восемь сложнейших операций девушка перенесла практически без обезболивания и с такой стойкостью, что даже повидавшие многое на войне хирурги только диву давались мужеству этой хрупкой медсестры.



Зина осталась без обеих рук и обеих ног в 23 года. Что для неё это значило? Не дай Бог больше никому в мире этого понять. Цветущая юная Зинаида, собирающаяся после войны встретить мужа, быть любящей женой, а потом и матерью, вдруг осталась калекой!



Как сообщить мужу о случившемся? Как обречь его на жизнь с инвалидом? Зина не могла себе этого позволить. Она несколько месяцев решалась, прежде, чем попросить одну из медсестёр в госпитале написать письмо Иосифу.

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду… Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».



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