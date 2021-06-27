О Нантских утоплениях во времена Вандейской войны

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27 июня 2021, 11:09 Александр Крохмаль, Журналист

Нантские нуайяды (утопления) в 1793. 1882. Ж. Обер. Музей изящных искусств в Нанте.

Одним из самых страшных преступлений Национального Конвента Франции после революции считается Нантские утопления. Организацию этих зверств приписывают Жану-Баттисту Каррье, жестокому и беспощадному комиссару, не знающему жалости и сострадания. Всему виной послужил так называемый Закон о Подозрительных, согласно которому наказывать могли даже за намёки и шутки, не говоря уже о чём-то большем. Подозрительное поведение определялось в самых размытых терминах. У обвиняемых не имелось вообще никакой защиты против правосудия Конвента. Положение граждан ухудшилось с 1793 года, когда Францию охватила «революционная паранойя». Казнить стали целые семьи, включая женщин, стариков и детей.



В Нанте положение было особенно тяжёлым. Недалеко свирепствовала Вандейская война. После революции не все согласились сотрудничать с новой властью. В стране оставались и сторонники былой монархии, получившие название «роялистов». За малейшую связь с роялистами республиканцы казнили всех. Нант то и дело восставал против Конвента, но благодаря действиям комиссаров и национальной гвардии, бунты беспощадно подавлялись. В итоге это привело к появлению десятков тысяч пленников, осуждённых за сопротивление власти. Жан-Батист Каррье был поставлен в Нанте комиссаром по снабжению. Впоследствии, его полномочия расширились, и он стал заниматься поддержанием порядка. Его солдаты рыскали по районам в поисках крамольников. Нередко они отводили в тюрьмы совершенно невиновных людей.



Осенью 1793 году из-за ужасных условий содержания политзаключённых, в тюрьмах вспыхнула эпидемия тифа. В городе, между тем, возникла угроза масштабного голода. Но Конвент не желал делиться с людьми нужными припасами, и продолжал насаждать революционные идеи. Никто из республиканцев не заботился о населении Нанта, из которого большинство выступало за прежнюю власть. Чтобы освободить тюрьмы и устранить эпидемию, правительство Нанта пошло на массовые казни заключённых. Первыми, с кем расправились республиканцы, были священники. Католическое духовенство всегда выступало за короля, и совсем не признавало своей вины за сопротивление революции. Уже в октябре 1793 года Революционный комитет Нанта велел отправить 90 священников на баржу La Gloire. Корабль отвели на середину Луары, а затем затопили. Из всех убиенных выжил лишь один, которому удалось отплыть в безопасное место.



Второе утопление произошло позднее. По приказу военачальника Гийома Ламберти, было казнено ещё 58 священнослужителей. Эскалация террора началась в декабре 1793 года, когда на 300 невиновных были выданы ордеры на смертную казнь. Все они так же, как и священники, были утоплены в Луаре. 15 декабря того же года солдатам из роты Марата передали списки тех, кого надлежало предать смерти. Но воины были слишком пьяны. Ворвавшись в Буффскую тюрьму, они принялись хватать всех, кого попало. Им удалось поймать 149 заключённых, многие из которых так же были невиновны в преступлениях против власти. Несчастных погрузили на плоскодонку, а затем отвезли к деревне Тренмульт, где они были тут же утоплены. В конце декабря республиканцы окончательно обезумели от зверств, и стали придумывать различные игры на фоне утоплений. Некоторых пленников (в основном пары из мужчин и женщин) раздевали догола, связывали между собой и топили. Такие явления получили название «подводных браков». Особенно сильно садисты издевались над священниками и монахинями.



По данным от Альфреда Лалли, знакомого с хроникой преступлений, в Нанте было утоплено до 4860 человек. Считается, что это было сделано с полного одобрения Конвента и высшего революционного командования. Жан-Батист Каррье лично руководил операцией по устранению политических преступников. Помимо Нантских утоплений ему приписываются ещё и массовые расстрелы в Гигане, находящегося недалеко от Вандейских пределов. Позднее, Каррье был осуждён за свои злодеяния термидорианцами, а потом своими же соратниками из Революционного комитета. 3 сентября 1794 года комиссар был арестован в Париже. От него отвернулись даже самые близкие люди. На Каррье повесили все преступления в Нанте, вплоть до тех, которых он не совершал. Комиссар был обвинён в обострении раздоров и в тотальном уничтожении невиновных. 16 декабря 1794 года он был поспешно гильотинирован. Решение о смертной казни Каррье суд выносил единогласно.

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