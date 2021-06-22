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22 июня 2021, 13:17

Народные ополчения внесли значительный вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне. Отряды добровольцев участвовали во всех крупных операциях. Начали они создаваться в Ленинграде ещё до распоряжения советского руководства.



Инициативу подхватили в Москве. За три дня под ружьё встало более 28 тысяч человек. Официальное постановление о создании народного ополчения принято в начале июля 1941 года. Советское руководство, находившееся в отчаянии от поражений войск Красной армии, посчитало необходимым мобилизовать жителей крупных городов страны для отражения фашистского натиска и выполнения других военных задач.



Отказавшиеся от участия в народном ополчении не преследовались по законам военного времени и не привлекались к уголовной ответственности. Из-за неорганизованной работы секретарей районов в ополченцы очень часто записывались люди с высокой квалификацией: железнодорожники, учёные вузов, техники и т.д. Нередко на войну отправлялись несовершеннолетние и люди преклонного возраста. Высокий патриотический дух объединял советских людей, главной задачей которых являлось приближением победы над фашистскими захватчиками.





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