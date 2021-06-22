Внезапность войны ряд исследователей объясняет самоослеплением Сталина

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22 июня 2021, 12:59

В первые дни Великой Отечественной войны Советский Союз понёс значительные людские, экономические и территориальные потери. С 22 июня до осени погибло более 4,3 миллиона человек. Фашистская Германия за этот период потеряла 830 тысяч солдат.



Русские сопротивлялись сильнее, чем армии других государств, которые к тому времени уже покорил Гитлер. Многие историки обвиняют советское руководство в попустительстве. Как можно было упустить из вида сосредоточение вражеских войск на границе в количестве 5,5 миллиона воинов? Историк-любитель Суворов в своих работах писал, что Сталин сам планировал напасть на Германию и тактика Красной армии заключалась в наступательных операциях, а не в обороне.



Вместе с этим Сталина обвиняют в игнорировании данных советских разведчиков, которые называли точную дату нападения Германии. Даже в первые часы войны Сталин не соглашался с командованием Красной армии в том, что немцы начали полномасштабные военные действия. Наркомат обороны 22 июня приказал отбивать наступление германских войск, но границу СССР не переходить.



Эффект внезапности войны ряд исследователей объясняют самоослеплением Сталина. Вождь не смог полноценно оценить внешнеполитическую картину. Сложная система международных соглашений, заключённых за несколько дней до войны, создала дополнительные трудности для ориентации советского руководства при принятии решений.





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