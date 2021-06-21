Как убили Елизавету Баварскую в 1898 году и почему это так и не привело к революции против Габсбургов

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21 июня 2021, 09:52 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Императрица Елизавета Баварская или, как её ещё называли Сисси, никогда не отличалась деспотичным характером и склонностью к повелению.

Более того, несмотря на присутствие рядом своего антидемократичного супруга Франца Иосифа, Сисси всегда славилась более либеральными взглядами. Её очень не любили при Венском дворе за свободомыслие и симпатии к Венгрии. Она даже поддерживала связи с венгерскими оппозиционерами. Успехи Елизаветы имели место быть и в политических отношениях Австрии с подчинёнными ей странами. Например, по одной из версии, именно она стала инициатором провозглашения Австро-Венгрии, в которой было введено конституционное правление. По сути, благодаря этому пакту, власть монархов перестала быть абсолютной. Но всё же Судьба Елизаветы была очень тяжёлой. Ей пришлось пережить целую серию измен и предательств со стороны супруга, венценосного Франца Иосифа. Более того, её собственный сын, кронпринц Рудольф трагически погиб в 1889 году. Причиной смерти стало самоубийство. Елизавета от этого удара так и не оправилась.

Тем не менее, для анархистов знаменитая Сисси превратилась в отличную мишень. Фанатики полагали, что с её смертью может начаться полномасштабная революция, и она может быть куда серьёзнее, чем события 1848-го. К концу 19-го столетия Елизавета вела уединённый образ жизни и наотрез отказывалась от охраны. Этим очень воспользовался итальянский анархист и психически нестабильный человек по имени Луиджи Лукенни. Ещё с молодых лет он поставил себе безумную цель – уничтожить всех «богатых тунеядцев» и «аристократов, отравляющих людской род». Поначалу он желал убить французского принца Филиппа, претендента на престол родной страны, но затем остановился на Сисси. Она практически всегда появлялась без охраны и часто путешествовала по городам совершенно одна. Лукенни полагал, что со смертью Елизаветы может вспыхнуть восстание против Габсбургов. Однако он даже понятия не имел, насколько сильно ошибался. Сисси была обожаемой среди простых австрийцев, итальянцев и венгров. Её могли не жаловать при дворе Габсбургов (особенно в этом отличилась злополучная мать Франца Иосифа), но обычные люди считали её самой достойной из всех правительниц великой империи. Потому Лукенни проиграл, ещё даже не выполнив своё задание.

10 сентября 1898 года 60-летняя Елизавета прогуливалась по Женеве вместе со своей подругой-фрейлиной, венгеркой Ирмой Шаррай. Лукенни заметил, что охраны с ней не было вовсе. Тогда он решил напасть на неё, вооружившись трёхгранным напильником. Террорист ловким ударом сбил её с ног, а затем нанёс колотый удар заточкой. Лезвие едва не задело сердце императрицы. Однако Елизавета так и не поняла, что именно с ней случилось. Она полагала, что это было обычное разбойное нападение, никак не связанное с политическими вопросами. Сисси продолжила свой путь с Шаррай, но позже почувствовала резкую слабость и головокружение. Боль в области груди стремительно усиливалась. Императрица опустилась на землю, после чего лишилась чувств и умерла. Лукенни же был вскоре найден полицией и арестован. За дерзкое убийство великой Елизаветы маньяк получил пожизненное заключение, а в 1910 году он повесился . При этом, многие люди, обожавшие Сисси и её политику, требовали для террориста смертной казни. Убийство легендарной супруги Франца Иосифа не только не вызвало восстание в Австро-Венгрии, но и подняло общественность против всех сторонников анархистского течения. Таким образом, популярность анархистов сошла на нет, а позднее они и вовсе превратились в политическое меньшинство.

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