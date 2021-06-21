Закат эпохи крестоносцев доверили женщине: Люсия Триполийская стала последней правительницей Антиохийского княжества

Аргументы Недели → История 13+

21 июня 2021, 09:51 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: chrontime.com

Крестовые походы уже давно признаются теологами, как не богоугодное и даже преступное дело. Ведь причинами отправки армий в Святую Землю послужили далеко не желания фанатиков освободить родину Христа от мусульман. На деле же это была очень искусная и тщательно продуманная операция Папского престола по обогащению казны понтификов, а заодно и предоставлению некоторой финансовой помощи европейским монархам.

Как известно из истории, все державы крестоносцев были полностью уничтожены развивающимся мамлюкским Египтом. Последнее из государств европейцев на Ближнем Востоке представляло собой небольшое княжество, едва ли способное удержаться в пределах границ. Оно называлось графство Триполи и располагалось в пределах западной Сирии. Держава просуществовала вплоть до 1289 года, после чего была полностью ликвидирована мамлюками.



Самое интересное, что в числе последних правителей Триполи значится женщина. Именно она фактически поставила жирную точку на существовании крестоносных держав в пределах Сирии и Палестины. Звали её – Люсия Триполийская. Она являлась второй дочерью князя Антиохии Боэмунда VI и его армянской супруги Сибиллы. После смерти брата Люсии Боэмунда VII, власть над Триполийским графством досталась Бертрану де Жибле, стороннику генуэзцев. Ему вручила регентство собственная мать, Сибилла Армянская. Но так случилось, что Бертран был слишком непопулярен в кругу горожан и даже знати. Триполийцы попросту отказались подчиняться его приказам. Тогда Люсия прибыла в графство и взяла бразды правления в свои руки. Сторонники Де Жибле, будучи союзными Генуе, попытались превратить город в итальянскую колонию и посадить своего подесту. Люсии пришлось вступить с генуэзцами в союз. Новые друзья из далёкой Италии одобрили титул графини Триполийской и обязались её всячески поддерживать. В 1288 году Люсия была официально признана Генуей, как законная правительница графства.



Вот только генуэзцы давно соперничали по торговле с Пизой и Венецией, правительства которых были жутко недовольны присутствием Люсии Триполийской на троне. Конкурентам пришлось пойти на тайный альянс с султаном Египта Аль-Мансур Калауном, происходившим из мамлюкско-половецкой династии. Венецианцам удалось убедить султана атаковать Триполи. Армия мамлюков тут же выступила в поход. Люсия отчётливо понимала, что город ей не удержать. Её войско было слишком малочисленным. Она попыталась обратиться за поддержкой к Золотой Орде, а потом к европейским монархам, но те ответили ей решительными отказами. Тогда Люсии пришлось бежать из Триполи на Кипр. Из-за внутренних усобиц и недомолвок жители Триполи не сумели организовать должную оборону. 26 апреля 1289 года великий город был захвачен войсками Калауна. Графство Триполи прекратило своё существование навсегда. После потери владений Люсия была вынуждена вернуться в Европу. С захватом Триполи египтянами, навечно ушла в прошлое эпоха крестоносных держав. Более крестовые походы в Палестину уже не предпринимались.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости