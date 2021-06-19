«Герой, упавший вниз». В 1866 году Людвиг фон Бенедек проиграл битву при Садовой, за что едва не получил суровое наказание

Аргументы Недели → История 13+

19 июня 2021, 23:05 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Людвиг Август фон Бенедек – один из самых знаменитых военачальников Австрийской империи середины 19 века. Зенит его славы пришёлся на самое начало правление императора Франца Иосифа. За свои боевые заслуги Людвиг сумел получить немало наград. Считался одним из самых эффективных и уважаемых командующих Австрии. Некоторые величали его истинным патриотом и любимцем трона Габсбургов. Особенно отличился во времена Итальянских войн. В 1848-1849 годах сражался на Итальянском фронте против местных мятежников и их союзников. Получил от своего дивизионного командира эрцгерцога Альбрехта Фридриха Рудольфа шпагу его отца. 3 апреля 1849-го Людвиг фон Бенедек был назначен генерал-майором и начальником штаба 2-й Итальянской армии империи.

Дальнейшая его слава поднималась всё выше и выше. В том же 1849 году Людвиг принял участие в подавлении Венгерского восстания. В одной из тяжелейших битв с силами Лайоша Кошута был ранен, и вскоре вернулся на Итальянский фронт. После разгрома Венгерской революции, Бенедек получил звания фельдмаршал-лейтенанта. Вскоре началась новая война в Италии, получившая названия Австро-Итало-Французской. Людвиг фон Бенедек с успехом сражался на стороне Австрии. С отличием бился при Сольферино, и несмотря на поражение, завоевал ещё больше уважения среди воинов. Несмотря на фатальный крах Австрии в войне, Бенедек сумел получить награду за боевые заслуги. Командование вручило ему Командорский крест ордена Марии Терезии. В Вене и многих других городах он считался почётным гражданином.

С наступлением 1860-х годов Бенедек превратился в настоящего героя Австрийской империи. 30 января 1860 года его назначили начальником Генерального штаба. 19 апреля он завоевал ещё больше доверия, и стал верховным главнокомандующим австрийских сил в Венгрии. С 1861-го – член палаты Господ в Рейхсрате, а с 1862-го – кавалер Большого креста Ордена Леопольда. В 1865 году война Пруссии и Австрии была уже неизбежна, ввиду того, что монархи из Берлина претендовали на общегерманскую гегемонию. Начались формирования военизированных блоков, что в итоге привело к кровопролитному конфликту. Людвиг фон Бенедек возглавил Северную армию Австрии в Богемии. Он понимал, что пруссаки подготовлены намного лучше австрийцев. Да и оружие у противников Франца Иосифа было несколько иное. В ту пору стали вводиться нового вида винтовки, обладающие высокой скорострельностью.

3 июля 1866 года произошла знаменитая битва при Садовой, известная так же как сражение при Кёниггреце. Пруссия сумела направить против австрийцев огромную армию, состоящую из более, чем 220 000 солдат при поддержке 924-х орудий. Австрии удалось привлечь на свою сторону саксонцев. Но должного преимущества она так и не получила. Австрийская армия на момент битвы при Садовой состояла из 214.1 тысяч человек. Орудий отмечалось 770 единиц. Генерал Бенедек понимал, что австрийцам против Пруссии не выстоять, ввиду незаконченной армейской модернизации. При этом, Людвиг всеми силами сопротивлялся своему назначению на должность командира Северной армии. Он плохо ориентировался в той местности. К тому же, Австрия впервые сталкивалась с Пруссией в открытой войне. Бенедек был вынужден подчиниться приказам императора, даже невзирая на своё лютое недовольство.

Как и предполагалось, бой закончился для Австрии разгромом. Однако Бенедеку удалось, благодаря умелым манёврам, вывести своих солдат из окружения. На самом деле генерал совершил настоящий подвиг и спас тысячи жизней. Если бы не он, пруссакам удалось бы просто уничтожить австрийскую армию, не оставив в живых никого. С пленными они церемонились не всегда. Бывало немало случаев, когда пруссаки расстреливали уже безоружных бойцов. Австрийской кавалерии удалось задержать войско противника на некоторое время, пока основные силы Людвига отступали. В итоге армия Франца Иосифа потеряла около 15 000 воинов. 22 000 попали в плен или дезертировали. 180 000, благодаря исключительно Людвигу фон Бенедеку, остались в живых. Потери Пруссии при этом составили около 9 000 человек. Бенедек отступил к Ольмюцу, прикрыв наступление неприятеля на венгерские земли. Но всё же Вена была оставлена без должной защиты. Менее чем через месяц между Пруссией и Австрией был заключён мирный договор.

Однако несмотря на героический подвиг Бенедека, заслуженных лавров он так и не получил. Напротив, его репутация была попросту уничтожена. Можно сказать, что он поплатился своей славой за спасение солдатских жизней. В верховном командовании он был заменён на своего бывшего повелителя, эрцгерцога Альбрехта. Вместе с некоторыми соратниками Людвиг попал на военный трибунал. Ему были предъявлены многочисленные обвинения. Тяжёлое поражение при Садовой и проигрыш в войне приписывали именно ему. Но Франц Иосиф понимал, что трибунал и возможная смертная казнь Бенедека в этом случае будет выглядеть несправедливостью высшего характера. Потому император издал указ, согласно которому следствие прекратилось. Главным требованием при прекращении судебного преследования было молчание самого генерала об обстоятельствах поражения.

Бенедек был подавлен невероятным унижением со стороны генералов и Габсбургской династии. Он удалился в Грац, где долгое время жил в полном уединении. Депрессия и мысли о предательстве командиров преследовали его до конца жизни. Он совсем не понимал реакции правительства на его поражение. Ведь поражения, по сути, и не случалось. Напротив, генерал действовал весьма умело, и благодаря тактике прикрытия сумел вывести сотни тысяч своих бойцов. В 1881 году он скоропостижно скончался, так и не оправившись после перенесённого удара судьбы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости